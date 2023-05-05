https://sputnik-georgia.ru/20230505/patriarkh-nelzya-bespristrastno-otsenit-vosstanie-gruzin-protiv-fashistov-na-ostrove-teksel-277369488.html

Патриарх: Нельзя беспристрастно оценить восстание грузин против фашистов на острове Тексел

Патриарх: Нельзя беспристрастно оценить восстание грузин против фашистов на острове Тексел

Во время "грузинского восстания" на далеком голландском острове Тексел в бою с фашистами погибли более 560 грузин 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T12:40+0400

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2023-05-05T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Восстанию грузинских военнослужащих против фашистских оккупантов на голландском острове Тексел в апреле-мае 1945 года сложно дать беспристрастную оценку даже спустя 75 лет, говорится в обращении Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. На острове Тексел состоялось открытие мемориала, посвященного погибшим во Второй мировой войне, где протоиерей Андриа Джагмаидзе ознакомил собравшихся с обращением главы Грузинской православной церкви. Здесь же прошла панихида по погибшим.Все участники трагедии на острове Тексел, можно сказать, являются жертвами, и произошедшее на этом острове в 1945 году – наполнено противоречивыми чувствами; поражение и победа, предательство и героизм, ненависть и любовь, жестокость и верность, боль, горе – все переплетено, написал Католикос-патриарх.Именно поэтому, как отметил Патриарх, вновь воздвигнут этот мемориал по инициативе историка Сулхана Амиранашвили при поддержке МИД Грузии, посольства Грузии в Нидерландах, главного раввина грузинских евреев мира Якоба Гагулашвили, грузинского скульптора Давида Хмаладзе, работающего в Бельгии, фонда "Альянс диаспор за Грузию" и самоуправления острова Тексель. Патриарх выразил всем свою благодарность, а особенно местному населению за заботу, проявленную к этим могилам на протяжении многих лет. "Я посещал Тексел с делегацией в 1999 году, и мы устроили панихиду по бойцам. Я и сегодня прошу Бога смилостивиться над всеми жертвами восстания и покрыть их своим милосердным лоном", – отметил Патриарх. Восстание на острове Тексел Самоотверженную борьбу грузин с немецкими захватчиками помнят и чтут до сих пор на далеком голландском острове Тексел. Остров являлся одним из важных пунктов оборонительного Атлантического вала и был достаточно укреплен. Там в начале апреля 1945 года развернулось большое антифашистское восстание военнопленных грузин. Во время "грузинского восстания", так назвали эти события жители Тексела, погибли свыше 560 грузин. Сражение продолжалось даже после того, как Германия капитулировала 8 мая. Вплоть до 20 мая канадские части не могли остановить "Последнюю битву Европы". Грузинское кладбище и памятник воинам из далекой Грузии по сей день является одной из местных достопримечательностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, нидерланды, андрия джагмаидзе, грузинская православная церковь