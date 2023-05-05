https://sputnik-georgia.ru/20230505/politolog-tselyu-maksimum-dlya-kieva-bylo-ubiystvo-prezidenta-rf-pered-kontrnastupleniem-277362841.html

Политолог: целью-максимум для Киева было убийство президента РФ перед контрнаступлением

Политолог: целью-максимум для Киева было убийство президента РФ перед контрнаступлением

Киевский режим не добился ни одной из целей, которые стояли перед атакой БПЛА на Кремль 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T11:19+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Какие задачи украинское руководство хотело решить этим ударом? Почему Зеленский и его соратники должны быть официально признаны террористами? Как Россия ответит на попытку удара по Кремлю? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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