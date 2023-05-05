https://sputnik-georgia.ru/20230505/politolog-tselyu-maksimum-dlya-kieva-bylo-ubiystvo-prezidenta-rf-pered-kontrnastupleniem-277362841.html
Политолог: целью-максимум для Киева было убийство президента РФ перед контрнаступлением
Политолог: целью-максимум для Киева было убийство президента РФ перед контрнаступлением
Киевский режим не добился ни одной из целей, которые стояли перед атакой БПЛА на Кремль 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T11:19+0400
2023-05-05T11:19+0400
2023-05-05T11:19+0400
мультимедиа
видео
в мире
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/05/277362672_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16b21b6f3a2ca43d6699f363380cc7dd.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Какие задачи украинское руководство хотело решить этим ударом? Почему Зеленский и его соратники должны быть официально признаны террористами? Как Россия ответит на попытку удара по Кремлю? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/05/277362672_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8a2aeacd5085ac3677d7e509236ebce.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, россия, киев, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, киев, видео
Политолог: целью-максимум для Киева было убийство президента РФ перед контрнаступлением
Киевский режим не добился ни одной из целей, которые стояли перед атакой БПЛА на Кремль
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.
Какие задачи украинское руководство хотело решить этим ударом? Почему Зеленский и его соратники должны быть официально признаны террористами? Как Россия ответит на попытку удара по Кремлю?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.