https://sputnik-georgia.ru/20230505/veteran-ob-atake-bpla-na-kreml-predotvraschennom-terakte-v-krymu-i-tipakh-diversantov-277371631.html
Ветеран об атаке БПЛА на Кремль, предотвращенном теракте в Крыму и типах диверсантов
Ветеран об атаке БПЛА на Кремль, предотвращенном теракте в Крыму и типах диверсантов
Российские спецслужбы смогли нейтрализовать крупный теракт против руководства Крыма на подготовительном этапе, что демонстрирует высокий профессионализм... 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T17:50+0400
2023-05-05T17:50+0400
2023-05-05T17:56+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал подполковник запаса, президент Союза "Офицеры Группы "Альфа" Алексей Филатов. Нужно ли признать киевский режим террористической организацией? Могут ли российские спецслужбы ликвидировать ответственных за террористические акты деятелей, если те попытаются сбежать от правосудия? Поможет ли закрытие неба над городами для БПЛА противостоять вражеским БПЛА? Обо всем этом подробнее смотрите видео.
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мультимедиа, видео, россия, видео
мультимедиа, видео, россия, видео
Ветеран об атаке БПЛА на Кремль, предотвращенном теракте в Крыму и типах диверсантов
17:50 05.05.2023 (обновлено: 17:56 05.05.2023)
Российские спецслужбы смогли нейтрализовать крупный теракт против руководства Крыма на подготовительном этапе, что демонстрирует высокий профессионализм силовых структур России
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал подполковник запаса, президент Союза "Офицеры Группы "Альфа" Алексей Филатов.
Нужно ли признать киевский режим террористической организацией? Могут ли российские спецслужбы ликвидировать ответственных за террористические акты деятелей, если те попытаются сбежать от правосудия? Поможет ли закрытие неба над городами для БПЛА противостоять вражеским БПЛА?
Обо всем этом подробнее смотрите видео.