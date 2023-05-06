https://sputnik-georgia.ru/20230506/gruziya-gotova-stat-chastyu-evropy-pervye-litsa-strany-o-evropeyskoy-perspektive--277404811.html
"Грузия готова стать частью Европы": первые лица страны о европейской перспективе
"Грузия готова стать частью Европы": первые лица страны о европейской перспективе
Для Грузии получение этого статуса – важное решение, напомнил Ираклий Гарибашвили 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T19:40+0400
2023-05-06T19:40+0400
2023-05-06T19:40+0400
грузинская мечта
еврокомиссия
ираклий гарибашвили
европа
политика
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1f/273592379_0:0:958:540_1920x0_80_0_0_680d43f65655db840fbc1f3771c69c0b.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузия всегда считала себя частью Европы и хочет стать полноправным членом европейской семьи, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на праздновании Дня Европы. В Грузии в рамках празднования Дня Европы запланирован ряд мероприятий, которые продлятся до 9 мая включительно. Среди них конференции, ярмарки и концерты. Глава грузинского правительства отметил, что для Грузии получение статуса – важное решение. "Мы прекрасно понимаем, что предоставление статуса – это символический акт, но это очень важное решение. Еще раз хочу заявить о полной готовности нашего правительства продолжать реформы, которые необходимы нашей стране и народу", – сказал Гарибашвили. В свою очередь председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что европейские ценности актуальны для Грузии. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1f/273592379_0:0:958:720_1920x0_80_0_0_590a234e350658ef8875428b701689f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузинская мечта, еврокомиссия, ираклий гарибашвили, европа, политика, грузия, новости
грузинская мечта, еврокомиссия, ираклий гарибашвили, европа, политика, грузия, новости
"Грузия готова стать частью Европы": первые лица страны о европейской перспективе
Для Грузии получение этого статуса – важное решение, напомнил Ираклий Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузия всегда считала себя частью Европы и хочет стать полноправным членом европейской семьи, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на праздновании Дня Европы.
В Грузии в рамках празднования Дня Европы запланирован ряд мероприятий, которые продлятся до 9 мая включительно. Среди них конференции, ярмарки и концерты.
"Мы очень хорошо понимаем и осознаем, что нужно еще больше работать, проводить больше реформ, чтобы страна могла получить статус кандидата и стать еще ближе к Европе. Я верю, что наши европейские друзья, европейские государства примут в этом году единственно правильное политическое решение и предоставят статус кандидата Грузии и грузинскому народу", – сказал Гарибашвили.
Глава грузинского правительства отметил, что для Грузии получение статуса – важное решение.
"Мы прекрасно понимаем, что предоставление статуса – это символический акт, но это очень важное решение. Еще раз хочу заявить о полной готовности нашего правительства продолжать реформы, которые необходимы нашей стране и народу", – сказал Гарибашвили.
В свою очередь председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что европейские ценности актуальны для Грузии.
"Укрепление европейских идей свободы, равенства и справедливости – для Грузии это не процесс разделения чужих принципов, а скорее процесс возвращения к истокам нашей государственности", – сказал Папуашвили.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.