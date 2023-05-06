https://sputnik-georgia.ru/20230506/gruziya-gotova-stat-chastyu-evropy-pervye-litsa-strany-o-evropeyskoy-perspektive--277404811.html

"Грузия готова стать частью Европы": первые лица страны о европейской перспективе

"Грузия готова стать частью Европы": первые лица страны о европейской перспективе

Для Грузии получение этого статуса – важное решение, напомнил Ираклий Гарибашвили 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T19:40+0400

2023-05-06T19:40+0400

2023-05-06T19:40+0400

грузинская мечта

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузия всегда считала себя частью Европы и хочет стать полноправным членом европейской семьи, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на праздновании Дня Европы. В Грузии в рамках празднования Дня Европы запланирован ряд мероприятий, которые продлятся до 9 мая включительно. Среди них конференции, ярмарки и концерты. Глава грузинского правительства отметил, что для Грузии получение статуса – важное решение. "Мы прекрасно понимаем, что предоставление статуса – это символический акт, но это очень важное решение. Еще раз хочу заявить о полной готовности нашего правительства продолжать реформы, которые необходимы нашей стране и народу", – сказал Гарибашвили. В свою очередь председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что европейские ценности актуальны для Грузии. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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