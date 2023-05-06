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Как выглядит парк Ваке после масштабной реконструкции - видео

Как выглядит парк Ваке после масштабной реконструкции - видео

Один из главных парков Тбилиси, парк Ваке, является традиционным местом празднования 9 Мая. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как сейчас выглядит его территория... 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T19:22+0400

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Парк Ваке всегда был традиционным местом празднования 9 Мая. Ранее парк так и назывался – Парк Победы. Он был построен в 1946 году на территории бывшего пустыря. Тут разместили Вечный огонь и памятник Неизвестному солдату, а также огромную 28-метровую статую Победы. В 90-х парк был переименован, но все равно тут продолжали отмечать День Победы. В течение последних лет в парке велась реконструкция. Сегодня масштабные ремонтные работы практически завершены. Но ремонт территории вокруг Вечного огня и памятника Неизвестному Солдату все еще продолжается. Мемориальный комплекс обнесен забором, и территория все еще не благоустроена. Поэтому часть праздничных мероприятий вновь пройдет в парке Киквидзе. А премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что возложит венки 9 Мая к Вечному Огню в парке Ваке.

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