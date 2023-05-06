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Карла III короновали в Британии
Карла III короновали в Британии
Корону святого Эдуарда на голову Карла III возложил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T15:49+0400
2023-05-06T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Британского монарха Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве.Корону святого Эдуарда на голову Карла III возложил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, после чего в Лондоне прозвучал оружейный салют. Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена. Трансляцию вел телеканал Sky News.Подготовка к коронации Карла III в Великобритании – фото >>Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество
Карла III короновали в Британии
15:49 06.05.2023 (обновлено: 15:59 06.05.2023)
Корону святого Эдуарда на голову Карла III возложил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Британского монарха Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве.
Корону святого Эдуарда на голову Карла III возложил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, после чего в Лондоне прозвучал оружейный салют.
Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена. Трансляцию вел телеканал Sky News.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.