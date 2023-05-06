https://sputnik-georgia.ru/20230506/ledovyy-dvorets-eteri-tutberidze-v-moskve-dostroyat-v-2024-godu-277404618.html

Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Москве достроят в 2024 году

Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Москве достроят в 2024 году

Во Дворце будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T18:18+0400

2023-05-06T18:18+0400

2023-05-06T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Завершение строительства Ледового дворца Этери Тутберидзе на юго-западе Москвы планируется в 2024 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.По его словам, общая строительная готовность объекта на данное время составляет порядка 80%. Уже готов конструктив здания, идет монтаж подсветки по периметру, выполняется витражное остекление фасадов, продолжается чистовая отделка.Отмечается, что во Дворце будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. "В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие. Технологическое задание и концепция спортивного комплекса разработаны совместно с заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе", – рассказал Бочкарев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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