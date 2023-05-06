https://sputnik-georgia.ru/20230506/legalnaya-rabota-za-granitsey-dlya-grazhdan-gruzii-skolko-uekhali-277402719.html

Легальная работа за границей для граждан Грузии: сколько уехали?

Легальная работа за границей для граждан Грузии: сколько уехали?

Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T21:41+0400

2023-05-06T21:41+0400

2023-05-06T21:41+0400

грузия

общество

новости

франция

израиль

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259994994_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_5523983b799243c996aba1349cd2a4a4.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В 2022 году на легальную работу в Германию отправился 1 231 гражданин Грузии, говорится в отчете государственного Агентства трудоустройства. Согласно отчету ведомства, в 2021 году на работу в Германию отправились 308 граждан, а в 2022 – 1 231 человек. Кроме того, продолжается прием заявок на работу в Израиль. Для них разработан специальный курс на 144 учебных часа, пройдя который в Израиль на работу сможет отправиться тысяча граждан Грузии. Между тем Грузия уже завершила переговоры с Францией о легальном трудоустройстве граждан Грузии, согласно которому граждане Грузии смогут устроятся на конкретные вакансии по упрощенной процедуре. Также правительство Грузии уже подписало соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Болгарии и ведет переговоры также с Португалией, Испанией, Чехией, Хорватией, Кипром, Венгрией, Финляндией, Грецией и Бельгией. Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

израиль

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, франция, израиль, германия