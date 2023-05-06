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Легальная работа за границей для граждан Грузии: сколько уехали?
Легальная работа за границей для граждан Грузии: сколько уехали?
Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T21:41+0400
2023-05-06T21:41+0400
2023-05-06T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В 2022 году на легальную работу в Германию отправился 1 231 гражданин Грузии, говорится в отчете государственного Агентства трудоустройства. Согласно отчету ведомства, в 2021 году на работу в Германию отправились 308 граждан, а в 2022 – 1 231 человек. Кроме того, продолжается прием заявок на работу в Израиль. Для них разработан специальный курс на 144 учебных часа, пройдя который в Израиль на работу сможет отправиться тысяча граждан Грузии. Между тем Грузия уже завершила переговоры с Францией о легальном трудоустройстве граждан Грузии, согласно которому граждане Грузии смогут устроятся на конкретные вакансии по упрощенной процедуре. Также правительство Грузии уже подписало соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Болгарии и ведет переговоры также с Португалией, Испанией, Чехией, Хорватией, Кипром, Венгрией, Финляндией, Грецией и Бельгией. Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, франция, израиль, германия
грузия, общество, новости, франция, израиль, германия
Легальная работа за границей для граждан Грузии: сколько уехали?
Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В 2022 году на легальную работу в Германию отправился 1 231 гражданин Грузии, говорится в отчете государственного Агентства трудоустройства.
С 1 апреля 2021 года граждане Грузии могут легально ездить на сезонные сельскохозяйственные работы за границу. Для трудоустройства им необходимо пройти регистрацию на специальном сайте.
Согласно отчету
ведомства, в 2021 году на работу в Германию отправились 308 граждан, а в 2022 – 1 231 человек.
Кроме того, продолжается прием заявок на работу в Израиль. Для них разработан специальный курс на 144 учебных часа, пройдя который в Израиль на работу сможет отправиться тысяча граждан Грузии.
Между тем Грузия уже завершила переговоры с Францией о легальном трудоустройстве граждан Грузии, согласно которому граждане Грузии смогут устроятся на конкретные вакансии по упрощенной процедуре.
Также правительство Грузии уже подписало соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Болгарии и ведет переговоры также с Португалией, Испанией, Чехией, Хорватией, Кипром, Венгрией, Финляндией, Грецией и Бельгией.
Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.