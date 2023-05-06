https://sputnik-georgia.ru/20230506/mezhdunarodnyy-pokaz-mod-metrica-fashion-show-proydet-v-tbilisi-277410301.html

Международный показ мод Metrica Fashion Show пройдет в Тбилиси

Международный показ мод Metrica Fashion Show пройдет в Тбилиси

В столице Грузии соберутся деятели фэшн-индустрии, культуры и искусства из Европы, Азии и Японии 06.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Масштабный международный показ мод Metrica Fashion Show пройдет во Дворце церемоний Бадри Патаркацишвили в Тбилиси 13 и 14 мая, сообщили Sputnik Грузия организаторы. На одной площадке соберутся дизайнеры, блогеры, редакторы модных журналов и телевидения, фотографы, художники, а также деятели фэшн-индустрии, культуры и искусства из Европы, Азии, Японии и Грузии. В рамках мероприятия также запланированы выступления известных исполнителей в стиле поп, джаз, рэп/урбан-поп."Помимо творческого сообщества, в Тбилиси приедут представители международных фондов, министерств и посольств разных стран, чтобы продемонстрировать, что мода и творчество являются неотъемлемой частью культурной жизни страны, которую следует поддерживать на высоком уровне", – сказали организаторы. Участники Metrica Fashion Show: Швеция, Грузия, Израиль, Германия, Азербайджан, Узбекистан, Украина, Армения, Беларусь, Иран, Казахстан и др. К слову, одним из гостей Fashion show Metrica станет дизайнер и настройщик роботов американской IT-компании. На мероприятии появится и сам робот. "Выступление робота станет главной новостью для СМИ и общественности. Коллаборация грузинского бренда REM с дизайнерским роботом – прогрессивное решение для мира моды", – отмечают организаторы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дизайнеры, грузинские дизайнеры, культура, новости, грузия, мода