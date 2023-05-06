https://sputnik-georgia.ru/20230506/minobrazovaniya-gruzii-prodolzhaet-izuchat-problemy-shkol-277397580.html

Минобразования Грузии продолжает изучать проблемы школ

Минобразования Грузии продолжает изучать проблемы школ

Активное общение со школьным сообществом продолжится, а встречи будут носить постоянный характер, отметили в ведомстве 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T16:16+0400

2023-05-06T16:16+0400

2023-05-06T16:16+0400

георгий амилахвари

гия мургулия

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министерство образования, науки, культуры и спорта

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари продолжает изучать проблемы школ — глава ведомства провел рабочие встречи с педагогами. Вместе с членами рабочей группы по развитию общего образования министр провел очередную встречу с примерно 100 учителями и лично выслушал от них информацию о проблемах в школах."Обсуждения на встрече коснулись вопросов совершенствования схемы повышения квалификации учителей, повышения качества образовательных ресурсов, в том числе учебников, проблем в школах и путей их решения", – говорится в сообщении ведомства.По решению министра образования и науки Георгия Амилахвари создана рабочая группа. Она активно работает над улучшением учебного процесса в школах и способствует развитию качества образования. Группу возглавляет сам министр Георгий Амилахвари, а координирует ее доктор филологических наук, педагог Гия Мургулия.Отмечается, что активное общение со школьным сообществом продолжится и в дальнейшем, встречи будут носить постоянный характер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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