Минобразования Грузии продолжает изучать проблемы школ
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
Активное общение со школьным сообществом продолжится, а встречи будут носить постоянный характер, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари продолжает изучать проблемы школ — глава ведомства провел рабочие встречи с педагогами.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
Вместе с членами рабочей группы по развитию общего образования министр провел очередную встречу с примерно 100 учителями и лично выслушал от них информацию о проблемах в школах.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
"Обсуждения на встрече коснулись вопросов совершенствования схемы повышения квалификации учителей, повышения качества образовательных ресурсов, в том числе учебников, проблем в школах и путей их решения", – говорится в сообщении ведомства.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
По решению министра образования и науки Георгия Амилахвари создана рабочая группа. Она активно работает над улучшением учебного процесса в школах и способствует развитию качества образования.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
Группу возглавляет сам министр Георгий Амилахвари, а координирует ее доктор филологических наук, педагог Гия Мургулия.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
Отмечается, что активное общение со школьным сообществом продолжится и в дальнейшем, встречи будут носить постоянный характер.