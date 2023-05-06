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https://sputnik-georgia.ru/20230506/minobrazovaniya-gruzii-prodolzhaet-izuchat-problemy-shkol-277397580.html
Минобразования Грузии продолжает изучать проблемы школ
Минобразования Грузии продолжает изучать проблемы школ
Активное общение со школьным сообществом продолжится, а встречи будут носить постоянный характер, отметили в ведомстве 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T16:16+0400
2023-05-06T16:16+0400
георгий амилахвари
гия мургулия
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари продолжает изучать проблемы школ — глава ведомства провел рабочие встречи с педагогами. Вместе с членами рабочей группы по развитию общего образования министр провел очередную встречу с примерно 100 учителями и лично выслушал от них информацию о проблемах в школах."Обсуждения на встрече коснулись вопросов совершенствования схемы повышения квалификации учителей, повышения качества образовательных ресурсов, в том числе учебников, проблем в школах и путей их решения", – говорится в сообщении ведомства.По решению министра образования и науки Георгия Амилахвари создана рабочая группа. Она активно работает над улучшением учебного процесса в школах и способствует развитию качества образования. Группу возглавляет сам министр Георгий Амилахвари, а координирует ее доктор филологических наук, педагог Гия Мургулия.Отмечается, что активное общение со школьным сообществом продолжится и в дальнейшем, встречи будут носить постоянный характер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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георгий амилахвари, гия мургулия, тбилиси, грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование, министерство образования, науки, культуры и спорта, система образования
георгий амилахвари, гия мургулия, тбилиси, грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование, министерство образования, науки, культуры и спорта, система образования

Минобразования Грузии продолжает изучать проблемы школ

16:16 06.05.2023
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2023
© Ministry of Education and Science of Georgia
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Активное общение со школьным сообществом продолжится, а встречи будут носить постоянный характер, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари продолжает изучать проблемы школ — глава ведомства провел рабочие встречи с педагогами.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2023
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
Вместе с членами рабочей группы по развитию общего образования министр провел очередную встречу с примерно 100 учителями и лично выслушал от них информацию о проблемах в школах.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2023
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
"Обсуждения на встрече коснулись вопросов совершенствования схемы повышения квалификации учителей, повышения качества образовательных ресурсов, в том числе учебников, проблем в школах и путей их решения", – говорится в сообщении ведомства.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2023
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
По решению министра образования и науки Георгия Амилахвари создана рабочая группа. Она активно работает над улучшением учебного процесса в школах и способствует развитию качества образования.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2023
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
Группу возглавляет сам министр Георгий Амилахвари, а координирует ее доктор филологических наук, педагог Гия Мургулия.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2023
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
Отмечается, что активное общение со школьным сообществом продолжится и в дальнейшем, встречи будут носить постоянный характер.
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