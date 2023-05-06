https://sputnik-georgia.ru/20230506/neskolko-voennykh-upali-v-obmorok-na-koronatsii-karla-iii--foto-277409445.html
Несколько военных упали в обморок на коронации Карла III – фото
Несколько военных упали в обморок на коронации Карла III – фото
На кадрах, которые опубликовали СМИ, видна женщина в военной форме на носилках 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T22:22+0400
2023-05-06T22:22+0400
2023-05-06T22:22+0400
великобритания
лондон
в мире
новости
монархия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277073518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_231a3c9a1b862d0328a7ac43d60ed009.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Медицинская помощь понадобилась нескольким военным, которые участвовали в процессии в честь коронации британского короля Карла III и его супруги Камиллы — они потеряли сознание, сообщает газета Daily Mail."Небольшому числу военнослужащих, ожидавших участия в процессии, потребовалась помощь после обморока", – отмечает СМИ.На кадрах, которые опубликовала газета, видна женщина в военной форме на носилках. Пишут, что она является офицером Королевского флота.Британского монарха Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Корону святого Эдуарда на голову Карла III возложил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, после чего в Лондоне прозвучал оружейный салют.Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
великобритания
лондон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277073518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74fcb47d35595dca3b7b1c845807690f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
великобритания, лондон, в мире, новости, монархия
великобритания, лондон, в мире, новости, монархия
Несколько военных упали в обморок на коронации Карла III – фото
На кадрах, которые опубликовали СМИ, видна женщина в военной форме на носилках
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik.
Медицинская помощь понадобилась нескольким военным, которые участвовали в процессии в честь коронации британского короля Карла III и его супруги Камиллы — они потеряли сознание, сообщает газета Daily Mail
.
"Небольшому числу военнослужащих, ожидавших участия в процессии, потребовалась помощь после обморока", – отмечает СМИ.
На кадрах, которые опубликовала газета, видна женщина в военной форме на носилках. Пишут, что она является офицером Королевского флота.
Британского монарха Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Корону святого Эдуарда на голову Карла III возложил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, после чего в Лондоне прозвучал оружейный салют.
Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.