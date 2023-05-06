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Нино Харатишвили удостоена немецкой литературной премии Гизелы Эльснер
Нино Харатишвили удостоена немецкой литературной премии Гизелы Эльснер
Нино Харатишвили представила свой последний роман "Недостаточная жизнь" 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T12:18+0400
2023-05-06T12:18+0400
2023-05-06T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Проживающая в Германия известная писательница и драматург Нино Харатишвили удостоена немецкой премии Гизелы Эльснер – автор получила награду в размере 10 тысяч евро, говорится в сообщении Дома писателей Грузии. Церемония награждения прошла на днях в Литературном доме Нюрнберга. В рамках мероприятия Нино Харатишвили также представила свой последний роман "Недостаточная жизнь"."В своем творчестве автору удается не только представить историю Грузии как часть истории Европы, но и показать европейский характер грузинской литературы и культуры", – было отмечено о Нино Харатишвили на церемонии награждения.Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили: "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке. Нино Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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нино харатишвили, германия, нюрнберг, европа, культура, новости, грузия
нино харатишвили, германия, нюрнберг, европа, культура, новости, грузия
Нино Харатишвили удостоена немецкой литературной премии Гизелы Эльснер
Нино Харатишвили представила свой последний роман "Недостаточная жизнь"
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Проживающая в Германия известная писательница и драматург Нино Харатишвили удостоена немецкой премии Гизелы Эльснер – автор получила награду в размере 10 тысяч евро, говорится в сообщении Дома писателей Грузии.
Международное общество имени немецкой писательницы Гизелы Эльснер было основано в мае 2012 года в Зульцбах-Розенберге. Оно организует конференции, чтения и симпозиумы, посвященные Гизеле Эльснер и темам, связанным с ее литературным творчеством. Премию Эльснер вручают во второй раз.
Церемония награждения прошла на днях в Литературном доме Нюрнберга. В рамках мероприятия Нино Харатишвили также представила свой последний роман "Недостаточная жизнь".
"В своем творчестве автору удается не только представить историю Грузии как часть истории Европы, но и показать европейский характер грузинской литературы и культуры", – было отмечено о Нино Харатишвили на церемонии награждения.
Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили: "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.
Нино Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.