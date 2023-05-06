https://sputnik-georgia.ru/20230506/nino-kharatishvili-udostoena-nemetskoy-literaturnoy-premii-gizely-elsner-277394580.html

Нино Харатишвили удостоена немецкой литературной премии Гизелы Эльснер

Нино Харатишвили удостоена немецкой литературной премии Гизелы Эльснер

Нино Харатишвили представила свой последний роман "Недостаточная жизнь" 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T12:18+0400

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2023-05-06T12:18+0400

нино харатишвили

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Проживающая в Германия известная писательница и драматург Нино Харатишвили удостоена немецкой премии Гизелы Эльснер – автор получила награду в размере 10 тысяч евро, говорится в сообщении Дома писателей Грузии. Церемония награждения прошла на днях в Литературном доме Нюрнберга. В рамках мероприятия Нино Харатишвили также представила свой последний роман "Недостаточная жизнь"."В своем творчестве автору удается не только представить историю Грузии как часть истории Европы, но и показать европейский характер грузинской литературы и культуры", – было отмечено о Нино Харатишвили на церемонии награждения.Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили: "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке. Нино Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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