https://sputnik-georgia.ru/20230506/pisatelnitsa-tamta-melashvili-predstavit-gruziyu-na-festivale-v-ssha-277406034.html

Писательница Тамта Мелашвили представит Грузию на фестивале в США

Писательница Тамта Мелашвили представит Грузию на фестивале в США

Литературный фестиваль основали писатели Салман Рушди, Эстер Аллен и Майкл Робертс 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T23:34+0400

2023-05-06T23:34+0400

2023-05-06T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузинская писательница Тамта Мелашвили станет участницей фестиваля международной литературы PEN World Voices, который пройдет в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе с 10 по 13 мая.Pen America Festival of World Voices – ежегодный недельный литературный фестиваль, который в 2005 году основали писатели Салман Рушди, Эстер Аллен и Майкл Робертс. Фестиваль включает в себя мероприятия, чтения, беседы и дебаты, демонстрирующие международную литературу и новых писателей. Фестиваль организован НПО "PEN America", занимающаяся продвижением литературы, поощрением свободы слова и развитием международного литературного сообщества.Тамта Мелашвили примет участие в дискуссии "Женщины-писатели на войне". Эта панель представляет писателей и художников-визуалистов, которые описывают военные конфликты и их разрушительное влияние на общество.Кроме грузинки, участниками этой панели станут писатели и один художник-визуалист – Лусине Харатьян, Марджан Могаддам и Анна Бадхен, которые вели хронику конфликтов и их влияния на гражданское население в зонах боевых действий. Эту дискуссию будет модерировать лауреат Пулитцеровской премии, поэтесса и правозащитник Кэролин Форше ("В запоздалости мира").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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