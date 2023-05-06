https://sputnik-georgia.ru/20230506/prezident-gruzii-budet-prisutstvovat-na-koronatsii-korolya-velikobritanii-277393421.html

Президент Грузии будет присутствовать на коронации короля Великобритании

Президент Грузии будет присутствовать на коронации короля Великобритании

Церемонию коронации Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе около сотни глав государств 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T10:58+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузинский президент Саломе Зурабишвили 6 мая будет присутствовать на коронации Карла III в Лондоне, говорится в сообщении администрации главы государства.Ранее Букингемский дворец сообщил, что коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. В общей сложности на церемонии будут присутствовать более 2 тысяч человек.Подготовка к коронации Карла III в Великобритании – фото >>Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , елизавета ii, великобритания, лондон, в мире, грузия, новости