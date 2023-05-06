https://sputnik-georgia.ru/20230506/prezident-gruzii-budet-prisutstvovat-na-koronatsii-korolya-velikobritanii-277393421.html
Президент Грузии будет присутствовать на коронации короля Великобритании
Президент Грузии будет присутствовать на коронации короля Великобритании
Церемонию коронации Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе около сотни глав государств 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T10:58+0400
2023-05-06T10:58+0400
2023-05-06T10:58+0400
саломе зурабишвили
елизавета ii
великобритания
лондон
в мире
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0b/270319751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3845d545fc6816c1c561367151cbacb9.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузинский президент Саломе Зурабишвили 6 мая будет присутствовать на коронации Карла III в Лондоне, говорится в сообщении администрации главы государства.Ранее Букингемский дворец сообщил, что коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. В общей сложности на церемонии будут присутствовать более 2 тысяч человек.Подготовка к коронации Карла III в Великобритании – фото >>Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
великобритания
лондон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0b/270319751_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_87bbea371f8f6ac30eab88c2e4929610.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
саломе зурабишвили , елизавета ii, великобритания, лондон, в мире, грузия, новости
саломе зурабишвили , елизавета ii, великобритания, лондон, в мире, грузия, новости
Президент Грузии будет присутствовать на коронации короля Великобритании
Церемонию коронации Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе около сотни глав государств
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузинский президент Саломе Зурабишвили 6 мая будет присутствовать на коронации Карла III в Лондоне, говорится в сообщении администрации главы государства.
Ожидается, что президент Грузии также примет участие в приеме, который пройдет в Букингемском дворце в честь зарубежных лидеров, приглашенных на церемонию от имени короля Соединенного Королевства Карла III и королевы-консорта.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. В общей сложности на церемонии будут присутствовать более 2 тысяч человек.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.