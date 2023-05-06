https://sputnik-georgia.ru/20230506/rabota-dlya-neimuschikh-v-gruzii-trudoustroit-udalos-29-tysyach-277403839.html
Работа для неимущих в Грузии: трудоустроить удалось 29 тысяч
Работа для неимущих в Грузии: трудоустроить удалось 29 тысяч
Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда соцнезащищенных людей 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T19:01+0400
2023-05-06T19:01+0400
2023-05-06T19:01+0400
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программа "содействие социально незащищенным студентам"
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Количество граждан со статусом социально незащищенного лица, трудоустроенных на общественных работах в рамках госпрограммы, составило 29 323 человека, говорится в отчете Государственного агентства трудоустройства. Согласно отчету, всего за работой обратились 71 319 граждан, из которых работу получили 29 323, из них 15 602 – женщины. Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены. Участвующие в госпрограмме соцнезащищенные граждане работают дворниками, уборщиками, охранниками. Программа трудоустройства Прежде чем включить граждан в программу, специалисты оценивают их знания, навыки и опыт работы. Бенефициаров делят по группам: В зависимости от того, в какую группу попал бенефициар, ему предлагают либо общественные работы, либо курсы профподготовки, либо легализацию экономической деятельности. Программа трудоустройства предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом. Если получающие пособие граждане откажутся от предложенной в рамках программы работы, через год пройдет проверка их социально-экономического положения. Это не коснется лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем. Всего, по данным на 1 января 2023 года, в Грузии было зарегистрировано 231,8 тысячи социально незащищенных, что составляет 12% всего населения страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, программа "содействие социально незащищенным студентам", социальная сфера в грузии, социальные проблемы
грузия, новости, общество, программа "содействие социально незащищенным студентам", социальная сфера в грузии, социальные проблемы
Работа для неимущих в Грузии: трудоустроить удалось 29 тысяч
Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда соцнезащищенных людей
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Количество граждан со статусом социально незащищенного лица, трудоустроенных на общественных работах в рамках госпрограммы, составило 29 323 человека, говорится в отчете Государственного агентства трудоустройства.
Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.
Согласно отчету, всего за работой обратились 71 319 граждан, из которых работу получили 29 323, из них 15 602 – женщины.
Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены. Участвующие в госпрограмме соцнезащищенные граждане работают дворниками, уборщиками, охранниками.
Программа трудоустройства
Прежде чем включить граждан в программу, специалисты оценивают их знания, навыки и опыт работы.
Бенефициаров делят по группам:
те, кто давно не работал и чей опыт не отвечает требованиям рынка труда;
те, кто хочет трудоустроиться вне зависимости от квалификации;
те, кто неформально трудоустроен или ведет неформальную экономическую деятельность.
В зависимости от того, в какую группу попал бенефициар, ему предлагают либо общественные работы, либо курсы профподготовки, либо легализацию экономической деятельности.
Программа трудоустройства предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.
Социально незащищенные продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет, и их статус не будет пересмотрен. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями здоровья.
Если получающие пособие граждане откажутся от предложенной в рамках программы работы, через год пройдет проверка их социально-экономического положения. Это не коснется лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.
Всего, по данным на 1 января 2023 года, в Грузии было зарегистрировано 231,8 тысячи социально незащищенных, что составляет 12% всего населения страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые).