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СГБ Грузии раскрыла факт международного терроризма

СГБ Грузии раскрыла факт международного терроризма

СГБ уже передала информацию партнерам и соседним странам, в том числе Турции 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии заявила о выявлении в результате следственных действий активности террористической организации "Исламское государство"* в разных странах и задержании одного иностранца. По данным руководителя контртеррористического центра Бачо Мгеладзе, в руки СГБ попал электронный носитель, из которого были изъяты спутниковые фото стратегических объектов столиц США и Европы. По информации Мгеладзе, СГБ уже передала информацию партнерам и соседним странам, в том числе Турции. При этом Мгеладзе подчеркнул, что на данном этапе других деталей Служба государственной безопасности Грузии разглашать не будет, исходя из масштабности дела и вопроса безопасности. Служба государственной безопасности Грузии продолжает борьбу с международным терроризмом. "Грузия остается одним из активных членов и надежных партнеров международной контртеррористической системы", – добавил он. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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