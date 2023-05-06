https://sputnik-georgia.ru/20230506/v-den-pobedy-v-stolitse-gruzii-proydet-kontsert-dlya-evropy-277393989.html
В День Победы в столице Грузии пройдет концерт "Для Европы"
В День Победы в столице Грузии пройдет концерт "Для Европы"
Выступление артистов пройдет по инициативе Саломе Зурабишвили и при поддержке администрации президента 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T12:57+0400
2023-05-06T12:57+0400
2023-05-06T12:57+0400
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Концерт под названием "Для Европы" состоится перед дворцом Орбелиани, на улице Атонели, в Тбилиси 9 мая, говорится на сайте президента Грузии. В концерте примут участие грузинский национальный балет "Сухишвили", джаз-квартет Зуры Рамишвили, а также музыканты и исполнители – Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Лиза Кереселидзе, Като Кварацхелия, Салио, Никала Зубиашвили и Дата Мунджишвили. Отмечается, что выступление артистов пройдет по инициативе Саломе Зурабишвили и при поддержке администрации президента.Начало концерта в 21:00. Посещение свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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саломе зурабишвили , тбилиси, грузия, культура, новости, георгий гигашвили, концерт, анонсы
саломе зурабишвили , тбилиси, грузия, культура, новости, георгий гигашвили, концерт, анонсы
В День Победы в столице Грузии пройдет концерт "Для Европы"
Выступление артистов пройдет по инициативе Саломе Зурабишвили и при поддержке администрации президента
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Концерт под названием "Для Европы" состоится перед дворцом Орбелиани, на улице Атонели, в Тбилиси 9 мая, говорится на сайте президента Грузии.
В концерте примут участие грузинский национальный балет "Сухишвили", джаз-квартет Зуры Рамишвили, а также музыканты и исполнители – Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Лиза Кереселидзе, Като Кварацхелия, Салио, Никала Зубиашвили и Дата Мунджишвили.
Отмечается, что выступление артистов пройдет по инициативе Саломе Зурабишвили и при поддержке администрации президента.
Начало концерта в 21:00. Посещение свободное.