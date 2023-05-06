https://sputnik-georgia.ru/20230506/v-gruzii-sokratilos-chislo-bednykh-semey-277405540.html
В Грузии сократилось число бедных семей
В Грузии сократилось число бедных семей
Под статус семей за чертой бедности попадают лица, набравшие менее 120 тысячи баллов по шкале благосостояния и получающие госдотации 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T21:02+0400
2023-05-06T21:02+0400
2023-05-06T21:55+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Число семей, живущих в Грузии за чертой бедности, за три месяца 2023 года сократилось на 3%, говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания. В категорию семей за чертой бедности попадают лица, набравшие менее 120 тысячи баллов по шкале благосостояния и получающие дотации от государства. По данным Агентства, на 1 апреля текущего года число таких семей составило 145 316, тогда как на 1 января их было 149 864. Больше всего бедных семей в Тбилиси (35,5 тысячи), далее в Квемо Картли (20 460) и Имерети (6,9 тысячи). В Тбилиси самое большое число бедных семей проживает в районах Глдани-Надзаладеви и Исани-Самгори. В Квемо Картли – в Гардабанском районе, а в Имерети – в Кутаиси. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов: чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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социальная сфера в грузии, социальные проблемы, грузия, новости, общество, имерети, квемо картли, тбилиси
социальная сфера в грузии, социальные проблемы, грузия, новости, общество, имерети, квемо картли, тбилиси
В Грузии сократилось число бедных семей
21:02 06.05.2023 (обновлено: 21:55 06.05.2023)
Под статус семей за чертой бедности попадают лица, набравшие менее 120 тысячи баллов по шкале благосостояния и получающие госдотации
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Число семей, живущих в Грузии за чертой бедности, за три месяца 2023 года сократилось на 3%, говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания.
В категорию семей за чертой бедности попадают лица, набравшие менее 120 тысячи баллов по шкале благосостояния и получающие дотации от государства.
По данным Агентства, на 1 апреля текущего года число таких семей составило 145 316, тогда как на 1 января их было 149 864.
Около 35% всех бедных семей Грузии – это семьи, состоящие из 4-5 человек. Также в Грузии за чертой бедности живут 27,7 тысячи одиноких и около 10 тысяч семей, состоящих из 7 и больше человек.
Больше всего бедных семей в Тбилиси (35,5 тысячи), далее в Квемо Картли (20 460) и Имерети (6,9 тысячи).
В Тбилиси самое большое число бедных семей проживает в районах Глдани-Надзаладеви и Исани-Самгори. В Квемо Картли – в Гардабанском районе, а в Имерети – в Кутаиси.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов: чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые).