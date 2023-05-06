https://sputnik-georgia.ru/20230506/v-gruzii-sokratilos-chislo-bednykh-semey-277405540.html

В Грузии сократилось число бедных семей

В Грузии сократилось число бедных семей

Под статус семей за чертой бедности попадают лица, набравшие менее 120 тысячи баллов по шкале благосостояния и получающие госдотации 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T21:02+0400

2023-05-06T21:02+0400

2023-05-06T21:55+0400

социальная сфера в грузии

социальные проблемы

грузия

новости

общество

имерети

квемо картли

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249062523_0:1641:2048:2793_1920x0_80_0_0_b301046e620a8644c932449d6cfe08d8.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Число семей, живущих в Грузии за чертой бедности, за три месяца 2023 года сократилось на 3%, говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания. В категорию семей за чертой бедности попадают лица, набравшие менее 120 тысячи баллов по шкале благосостояния и получающие дотации от государства. По данным Агентства, на 1 апреля текущего года число таких семей составило 145 316, тогда как на 1 января их было 149 864. Больше всего бедных семей в Тбилиси (35,5 тысячи), далее в Квемо Картли (20 460) и Имерети (6,9 тысячи). В Тбилиси самое большое число бедных семей проживает в районах Глдани-Надзаладеви и Исани-Самгори. В Квемо Картли – в Гардабанском районе, а в Имерети – в Кутаиси. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов: чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

квемо картли

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

социальная сфера в грузии, социальные проблемы, грузия, новости, общество, имерети, квемо картли, тбилиси