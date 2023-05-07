https://sputnik-georgia.ru/20230507/besplatnaya-kastratsiya-i-sterilizatsiya-pitomtsev---novyy-proekt-po-monitoringu-zhivotnykh-277425063.html

Бесплатная кастрация и стерилизация питомцев – новый проект по мониторингу животных

Бесплатная кастрация и стерилизация питомцев – новый проект по мониторингу животных

Владелец, чей питомец не зарегистрирован, подлежит штрафу, заявил глава госагентства 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T16:41+0400

2023-05-07T16:41+0400

2023-05-07T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Агентство по мониторингу животных предлагает гражданам в течение месяца воспользоваться пилотным проектом – зарегистрировать своих питомцев в муниципальном приюте, после чего им проведут бесплатную кастрацию и стерилизацию, рассказал директор агентства Георгий Кобиашвили в пресс-центре "Мтавари". Регистрационный взнос составит 19 лари ($7), а животное, речь идет о собаках и кошках, после регистрации получит специальный чип. Как пояснил Кобиашвили, в зависимости от результатов пилотного проекта, в агентстве решат продолжится ли кампания в дальнейшем. По его словам, владелец, чей питомец не зарегистрирован, подлежит штрафу. За нарушение правил ухода за домашними животными штраф составляет 8 лари (чуть более 3 долларов). Штраф в размере 20 лари (чуть более 8 долларов) действует в случае нарушения правил выгула.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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