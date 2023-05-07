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Девять человек погибли, 7 ранены при стрельбе в Техасе – СМИ

Девять человек погибли, 7 ранены при стрельбе в Техасе – СМИ

Злоумышленник был ликвидирован полицейским, который прибыл в торговый центр по другому вызову 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T11:10+0400

2023-05-07T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Девять человек погибли, семь получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Аллен, штат Техас, в субботу днем, сообщает телеканал CBS со со ссылкой на данные местной полиции. О произошедшем доложили президенту США Джо Байдену. Как передает телеканал со ссылкой на пожарную службу, семь погибших были обнаружены на месте происшествия. Девять пострадавших были госпитализированы, двое из них позже скончались. "Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, а четверо – в стабильном", – сообщает телеканал, ссылаясь на данные пожарной службы.Отмечается, что злоумышленник был ликвидирован полицейским, который прибыл в торговый центр по другому вызову, офицер услышал выстрелы и вмешался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, происшествия, техас, сша, стрельба в техасе