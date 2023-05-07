https://sputnik-georgia.ru/20230507/dodon-o-vozmozhnom-napadenii-vsu-aktsii-v-den-pobedy-v-moldove-i-proizvole-sandu-277417335.html

Додон о возможном нападении ВСУ, акции в День Победы в Молдове и произволе Санду

Додон о возможном нападении ВСУ, акции в День Победы в Молдове и произволе Санду

Экс-президент Молдовы Игорь Додон в эксклюзивном интервью Sputnik на русском призвал нынешнего президента республики Майю Санду уйти в отставку 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T09:59+0400

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2023-05-07T09:59+0400

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молдова

румыния

игорь додон

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По мнению политика, только участием в честных выборах в ноябре наравне с оппозицией Майя Санду может доказать свое право оставаться на высшем государственном посту. Также с гостем обсудили риск провокаций на День Победы, вероятность нападения ВСУ на Приднестровье и склады в Колбасне, планы некоторых молдавских политиков объединиться с Румынией и беспрецедентное давление на оппозицию.

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