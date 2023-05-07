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Категорически с Гоблином: атака дронов на Кремль, провокации в Финляндии и цели ВСУ
Категорически с Гоблином: атака дронов на Кремль, провокации в Финляндии и цели ВСУ
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" с Дмитрием Пучковым 07.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-07T11:47+0400
2023-05-07T11:47+0400
2023-05-07T11:54+0400
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Зачем финские власти поощряют антироссийские акции в стране? Почему стоило давно запретить полеты беспилотников над городами? Сможет ли Польша получить репарации? Почему ВСУ так старательно уничтожают свои же города? Готов ли Киев атаковать Приднестровье? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" .
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мультимедиа, видео, финляндия, польша, киев, видео
мультимедиа, видео, финляндия, польша, киев, видео
Категорически с Гоблином: атака дронов на Кремль, провокации в Финляндии и цели ВСУ
11:47 07.05.2023 (обновлено: 11:54 07.05.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" с Дмитрием Пучковым
Зачем финские власти поощряют антироссийские акции в стране? Почему стоило давно запретить полеты беспилотников над городами? Сможет ли Польша получить репарации? Почему ВСУ так старательно уничтожают свои же города? Готов ли Киев атаковать Приднестровье?
Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" .