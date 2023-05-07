https://sputnik-georgia.ru/20230507/kategoricheski-s-goblinom-ataka-dronov-na-kreml-provokatsii-v-finlyandii-i-tseli-vsu--277421058.html

Категорически с Гоблином: атака дронов на Кремль, провокации в Финляндии и цели ВСУ

Категорически с Гоблином: атака дронов на Кремль, провокации в Финляндии и цели ВСУ

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" с Дмитрием Пучковым 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T11:47+0400

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Зачем финские власти поощряют антироссийские акции в стране? Почему стоило давно запретить полеты беспилотников над городами? Сможет ли Польша получить репарации? Почему ВСУ так старательно уничтожают свои же города? Готов ли Киев атаковать Приднестровье? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" .

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