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Кипшидзе рассказал, почему после уничтожения УПЦ Киев возьмется и за раскольников
Кипшидзе рассказал, почему после уничтожения УПЦ Киев возьмется и за раскольников
Украинские спецслужбы держат в тюрьмах священников, которые отказываются отречься от своей веры 07.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-07T17:54+0400
2023-05-07T17:54+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Почему после уничтожения УПЦ Киеву станет не нужна и ПЦУ? Почему Запад дал Украине карт-бланш на расправу над УПЦ? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, киев, украина, видео
мультимедиа, видео, киев, украина, видео
Кипшидзе рассказал, почему после уничтожения УПЦ Киев возьмется и за раскольников
17:54 07.05.2023 (обновлено: 22:54 07.05.2023)
Украинские спецслужбы держат в тюрьмах священников, которые отказываются отречься от своей веры
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Почему после уничтожения УПЦ Киеву станет не нужна и ПЦУ? Почему Запад дал Украине карт-бланш на расправу над УПЦ?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.