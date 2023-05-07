https://sputnik-georgia.ru/20230507/kipshidze-rasskazal-pochemu-posle-unichtozheniya-upts-kiev-vozmetsya-i-za-raskolnikov-277429724.html

Кипшидзе рассказал, почему после уничтожения УПЦ Киев возьмется и за раскольников

Кипшидзе рассказал, почему после уничтожения УПЦ Киев возьмется и за раскольников

Украинские спецслужбы держат в тюрьмах священников, которые отказываются отречься от своей веры 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T17:54+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Почему после уничтожения УПЦ Киеву станет не нужна и ПЦУ? Почему Запад дал Украине карт-бланш на расправу над УПЦ? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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