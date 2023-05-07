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Кровавое ДТП в Аджарии – погиб пешеход
Кровавое ДТП в Аджарии – погиб пешеход
На месте аварии всю ночь работали сотрудники правоохранительных органов 07.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-07T11:42+0400
2023-05-07T11:42+0400
2023-05-07T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Мужчина до 60 лет скончался в результате ДТП в причерноморском городе Батуми (Аджария), сообщает местный телеканал TV 25. По информации СМИ, инцидент произошел поздно ночью на трассе, ведущей в аэропорт. К приезду медиков мужчина был уже мертв. На месте аварии всю ночь работали сотрудники правоохранительных органов. Начато расследование. О задержании водителя автомобиля информация не поступала. За первые три месяца 2023 года в ДТП в Грузии погибли 93 человека. Всего за первый квартал в стране произошло 1 153 ДТП, пострадали 1 480 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, аджария, батуми, дтп
Кровавое ДТП в Аджарии – погиб пешеход
11:42 07.05.2023 (обновлено: 11:53 07.05.2023)
На месте аварии всю ночь работали сотрудники правоохранительных органов
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Мужчина до 60 лет скончался в результате ДТП в причерноморском городе Батуми (Аджария), сообщает местный телеканал TV 25.
По информации СМИ, инцидент произошел поздно ночью на трассе, ведущей в аэропорт.
К приезду медиков мужчина был уже мертв.
На месте аварии всю ночь работали сотрудники правоохранительных органов. Начато расследование. О задержании водителя автомобиля информация не поступала.
За первые три месяца 2023 года в ДТП в Грузии погибли 93 человека. Всего за первый квартал в стране произошло 1 153 ДТП, пострадали 1 480 человек.