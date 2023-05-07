https://sputnik-georgia.ru/20230507/nezakonnaya-vyrubka-lesov---v-aprele-v-gruzii-vyyavleny-desyatki-faktov-277429969.html

Незаконная вырубка лесов – в апреле в Грузии выявлены десятки фактов

Незаконная вырубка лесов – в апреле в Грузии выявлены десятки фактов

Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T23:29+0400

2023-05-07T23:29+0400

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грузия

новости

общество

национальное лесное агентство

вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в апреле 2023 года выявили 75 фактов незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. По регионам статистика нарушений такова: Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. В отношении правонарушений составлена соответствующая документация, автотранспортные средства опечатаны и перевезены в "деловые дворы" агентства. Для решения проблемы незаконной вырубки леса, в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где будет осуществляться заготовка, сортировка и складирование древесины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное лесное агентство, вырубка лесов