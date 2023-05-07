https://sputnik-georgia.ru/20230507/nezakonnaya-vyrubka-lesov---v-aprele-v-gruzii-vyyavleny-desyatki-faktov-277429969.html
Незаконная вырубка лесов – в апреле в Грузии выявлены десятки фактов
Незаконная вырубка лесов – в апреле в Грузии выявлены десятки фактов
Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства 07.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-07T23:29+0400
2023-05-07T23:29+0400
2023-05-07T23:37+0400
грузия
новости
общество
национальное лесное агентство
вырубка лесов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248987828_0:110:3001:1798_1920x0_80_0_0_08e6965c659725501254c044a3b20c15.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в апреле 2023 года выявили 75 фактов незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. По регионам статистика нарушений такова: Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. В отношении правонарушений составлена соответствующая документация, автотранспортные средства опечатаны и перевезены в "деловые дворы" агентства. Для решения проблемы незаконной вырубки леса, в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где будет осуществляться заготовка, сортировка и складирование древесины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248987828_228:0:2772:1908_1920x0_80_0_0_66fa6d4ba94510eee44609ebb5ca4020.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное лесное агентство, вырубка лесов
грузия, новости, общество, национальное лесное агентство, вырубка лесов
Незаконная вырубка лесов – в апреле в Грузии выявлены десятки фактов
23:29 07.05.2023 (обновлено: 23:37 07.05.2023)
Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в апреле 2023 года выявили 75 фактов незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства.
По регионам статистика нарушений такова:
Самцхе-Джавахети – 19 нарушений,
Шида Картли – 15 нарушений,
Квемо Картли – 2 нарушения,
Самегрело - Земо Сванети – 2 нарушения,
Мцхета-Мтианети – 1 нарушение.
Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. В отношении правонарушений составлена соответствующая документация, автотранспортные средства опечатаны и перевезены в "деловые дворы" агентства.
Для решения проблемы незаконной вырубки леса, в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где будет осуществляться заготовка, сортировка и складирование древесины.