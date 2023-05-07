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Новое землетрясение произошло в Турции
Новое землетрясение произошло в Турции
Магнитуда в эпицентре землетрясения на границе с Сирией, по предварительным данным, составила 4.6 07.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-07T17:51+0400
2023-05-07T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая – Sputnik. Новое землетрясение зафиксировано в Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Толчки зафиксированы недалеко от города Искендерун, на границе с Сирией. Магнитуда в эпицентре составила 4.6.Ранее в Турции сообщили, что в период с 6 февраля по 6 мая в стране зафиксировано 33 077 землетрясений.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023, сирия
в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023, сирия
Новое землетрясение произошло в Турции
17:51 07.05.2023 (обновлено: 18:55 07.05.2023)
Магнитуда в эпицентре землетрясения на границе с Сирией, по предварительным данным, составила 4.6
ТБИЛИСИ, 7 мая – Sputnik. Новое землетрясение зафиксировано в Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксированы недалеко от города Искендерун, на границе с Сирией. Магнитуда в эпицентре составила 4.6.
Ранее в Турции сообщили, что в период с 6 февраля по 6 мая в стране зафиксировано 33 077 землетрясений.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.