https://sputnik-georgia.ru/20230507/pervyy-priklyuchencheskiy-marafon-dlya-gidov-proydet-v-gruzii-277401233.html

Первый приключенческий марафон для гидов пройдет в Грузии

Первый приключенческий марафон для гидов пройдет в Грузии

Цель проекта – стимулировать индустрию приключений и популяризировать активный отдых и путешествия с гидом 07.05.2023, Sputnik Грузия

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туризм

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гудаури

сигнахи

тбилиси

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Первый приключенческий марафон для профессионалов туризма состоится в Грузии 8 мая, говорится в сообщении Национальной администрации туризма страны.Это семидневный проект "Школы приключенческого туризма" и в нем будут участвовать 20 сертифицированных гидов. Миссия проекта – стимулировать индустрию приключений, популяризировать активный отдых и путешествия вместе с гидом, а также привлекать и вдохновлять молодежь из регионов на занятие этой туристической сферой.Марафон начнется в Тбилиси и продолжится в Сигнахи, в заповеднике Вашловани, а также в Пшави, Ананури, Арша и Гудаури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, гудаури, сигнахи, тбилиси, национальная администрация туризма грузии