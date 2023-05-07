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Первый приключенческий марафон для гидов пройдет в Грузии
Первый приключенческий марафон для гидов пройдет в Грузии
Цель проекта – стимулировать индустрию приключений и популяризировать активный отдых и путешествия с гидом 07.05.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Первый приключенческий марафон для профессионалов туризма состоится в Грузии 8 мая, говорится в сообщении Национальной администрации туризма страны.Это семидневный проект "Школы приключенческого туризма" и в нем будут участвовать 20 сертифицированных гидов. Миссия проекта – стимулировать индустрию приключений, популяризировать активный отдых и путешествия вместе с гидом, а также привлекать и вдохновлять молодежь из регионов на занятие этой туристической сферой.Марафон начнется в Тбилиси и продолжится в Сигнахи, в заповеднике Вашловани, а также в Пшави, Ананури, Арша и Гудаури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, гудаури, сигнахи, тбилиси, национальная администрация туризма грузии
туризм, грузия, новости, гудаури, сигнахи, тбилиси, национальная администрация туризма грузии

Первый приключенческий марафон для гидов пройдет в Грузии

10:27 07.05.2023 (обновлено: 10:38 07.05.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Гудаури летом лето туризм курорт отдых в горах горный воздух туристы поход горы
Гудаури летом лето туризм курорт отдых в горах горный воздух туристы поход горы - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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Цель проекта – стимулировать индустрию приключений и популяризировать активный отдых и путешествия с гидом
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Первый приключенческий марафон для профессионалов туризма состоится в Грузии 8 мая, говорится в сообщении Национальной администрации туризма страны.
Это семидневный проект "Школы приключенческого туризма" и в нем будут участвовать 20 сертифицированных гидов.

"По пути им предстоит преодолеть трудности в приключенческих дисциплинах, продемонстрировать ключевые профнавыки гида и лучшие приключенческие мероприятия в Грузии: катание на лошадях, велоспорт, рафтинг, джип-тур, ски-тур, реагирование на происшествия, спасательная операция и другое", – говорится в сообщении.

Миссия проекта – стимулировать индустрию приключений, популяризировать активный отдых и путешествия вместе с гидом, а также привлекать и вдохновлять молодежь из регионов на занятие этой туристической сферой.
Марафон начнется в Тбилиси и продолжится в Сигнахи, в заповеднике Вашловани, а также в Пшави, Ананури, Арша и Гудаури.
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