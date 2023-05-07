https://sputnik-georgia.ru/20230507/rossiya-na-vosmom-meste-krupneyshikh-ekonomik-mira-277424161.html

Россия на восьмом месте крупнейших экономик мира

Россия на восьмом месте крупнейших экономик мира

Последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, когда занимала девятое место с показателем в 2,05 триллиона долларов 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T15:14+0400

2023-05-07T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Россия по итогам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, это произошло впервые за восемь лет, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб. Выпавшая из десятки крупнейших экономик мира в 2015 году Россия по итогам прошлого года произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место в мире по этому показателю. Последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, когда занимала девятое место с показателем в 2,05 триллиона долларов. В 2021 году страна была одиннадцатой. Крупнейшей экономикой мира в 2022 году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. Италия потеряла за год две позиции и опустилась на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая опустилась на три позиции и заняла 13 место по итогам прошлого года. Для рейтинга стран по ВВП за 2022 год использовались последние годовые или квартальные данные, предоставляемые национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанные в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период. За 2021 год использовались данные Всемирного банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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