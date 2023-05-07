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Россия на восьмом месте крупнейших экономик мира
Россия на восьмом месте крупнейших экономик мира
Последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, когда занимала девятое место с показателем в 2,05 триллиона долларов 07.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-07T15:14+0400
2023-05-07T15:14+0400
2023-05-07T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Россия по итогам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, это произошло впервые за восемь лет, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб. Выпавшая из десятки крупнейших экономик мира в 2015 году Россия по итогам прошлого года произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место в мире по этому показателю. Последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, когда занимала девятое место с показателем в 2,05 триллиона долларов. В 2021 году страна была одиннадцатой. Крупнейшей экономикой мира в 2022 году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. Италия потеряла за год две позиции и опустилась на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая опустилась на три позиции и заняла 13 место по итогам прошлого года. Для рейтинга стран по ВВП за 2022 год использовались последние годовые или квартальные данные, предоставляемые национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанные в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период. За 2021 год использовались данные Всемирного банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, экономика, новости, всемирный банк
россия, в мире, экономика, новости, всемирный банк
Россия на восьмом месте крупнейших экономик мира
15:14 07.05.2023 (обновлено: 15:31 07.05.2023)
Последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, когда занимала девятое место с показателем в 2,05 триллиона долларов
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Россия по итогам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, это произошло впервые за восемь лет, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.
Выпавшая из десятки крупнейших экономик мира в 2015 году Россия по итогам прошлого года произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место в мире по этому показателю.
Последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, когда занимала девятое место с показателем в 2,05 триллиона долларов. В 2021 году страна была одиннадцатой.
Крупнейшей экономикой мира в 2022 году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов.
ТОП-10 крупнейших экономик мира
Страна
Объем экономики, трлн долларов
США
25,46
Китай
17,94
Япония
4,17
Германия
4,07
Индия
3,4
Великобритания
3,07
Франция
2,78
Россия
2,3
Канада
2,14
Италия
2,01
Италия потеряла за год две позиции и опустилась на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая опустилась на три позиции и заняла 13 место по итогам прошлого года.
Для рейтинга стран по ВВП за 2022 год использовались последние годовые или квартальные данные, предоставляемые национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанные в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период. За 2021 год использовались данные Всемирного банка.