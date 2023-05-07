https://sputnik-georgia.ru/20230507/skandal-v-shkole-na-zapade-gruzii---ombudsmen-vystupil-s-zayavleniem-277423302.html

Скандал в школе на западе Грузии – омбудсмен выступил с заявлением

Скандал в школе на западе Грузии – омбудсмен выступил с заявлением

Народный защитник призвал следственные органы реагировать своевременно и эффективно 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T13:49+0400

2023-05-07T13:49+0400

2023-05-07T14:31+0400

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народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Расследование по делу о возможных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней на западе Грузии уже начато, сообщает аппарат Народного защитника Грузии. Видеозапись с кадрами появились в социальной сети 6 мая. По информации СМИ, речь идет о школьнице из Западной Грузии, которая обвиняет в сексуальных домогательствах мужа директора школы. Мужчине около 60 лет. Народный защитник Леван Иоселиани призвал следственные органы реагировать своевременно и эффективно. Кроме того, по словам омбудсмена, он изучит указанное дело в рамках своего мандата. Омбудсмен призвал все средства массовой информации, независимо от высокого общественного интереса, максимально обеспечить защиту частной жизни детей и учитывать их интересы, чтобы не травмировать несовершеннолетних.МВД Грузия ведет расследование по статье "Развратные деяния без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего шестнадцатилетнего возраста", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, леван иоселиани, омбудсмен, народный защитник грузии