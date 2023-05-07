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Скандал в школе на западе Грузии – омбудсмен выступил с заявлением
Скандал в школе на западе Грузии – омбудсмен выступил с заявлением
Народный защитник призвал следственные органы реагировать своевременно и эффективно 07.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-07T13:49+0400
2023-05-07T13:49+0400
2023-05-07T14:31+0400
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леван иоселиани
омбудсмен
народный защитник грузии
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Расследование по делу о возможных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней на западе Грузии уже начато, сообщает аппарат Народного защитника Грузии. Видеозапись с кадрами появились в социальной сети 6 мая. По информации СМИ, речь идет о школьнице из Западной Грузии, которая обвиняет в сексуальных домогательствах мужа директора школы. Мужчине около 60 лет. Народный защитник Леван Иоселиани призвал следственные органы реагировать своевременно и эффективно. Кроме того, по словам омбудсмена, он изучит указанное дело в рамках своего мандата. Омбудсмен призвал все средства массовой информации, независимо от высокого общественного интереса, максимально обеспечить защиту частной жизни детей и учитывать их интересы, чтобы не травмировать несовершеннолетних.МВД Грузия ведет расследование по статье "Развратные деяния без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего шестнадцатилетнего возраста", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, леван иоселиани, омбудсмен, народный защитник грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, леван иоселиани, омбудсмен, народный защитник грузии
Скандал в школе на западе Грузии – омбудсмен выступил с заявлением
13:49 07.05.2023 (обновлено: 14:31 07.05.2023)
Народный защитник призвал следственные органы реагировать своевременно и эффективно
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Расследование по делу о возможных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней на западе Грузии уже начато, сообщает аппарат Народного защитника Грузии.
Видеозапись с кадрами появились в социальной сети 6 мая. По информации СМИ, речь идет о школьнице из Западной Грузии, которая обвиняет в сексуальных домогательствах мужа директора школы. Мужчине около 60 лет.
Народный защитник Леван Иоселиани призвал следственные органы реагировать своевременно и эффективно. Кроме того, по словам омбудсмена, он изучит указанное дело в рамках своего мандата.
"Необходимо выявить всех тех лиц, которые, предположительно, нарушили права несовершеннолетнего. При этом важно оценить потребности ребенка, в отношении которого, предположительно, имели место упомянутые действия, и оказать соответствующие психосоциальные услуги", – говорится в заявлении Левана Иоселиани.
Омбудсмен призвал все средства массовой информации, независимо от высокого общественного интереса, максимально обеспечить защиту частной жизни детей и учитывать их интересы, чтобы не травмировать несовершеннолетних.
МВД Грузия ведет расследование по статье "Развратные деяния без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего шестнадцатилетнего возраста", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.