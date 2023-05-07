https://sputnik-georgia.ru/20230507/vo-vremya-remonta-prospekta-v-tsentre-tbilisi-obnaruzhili-zakhoroneniya-xix-veka-277428399.html

Во время ремонта проспекта в центре Тбилиси обнаружили захоронения XIX века

Во время ремонта проспекта в центре Тбилиси обнаружили захоронения XIX века

Работы на месте проводятся под наблюдением специалистов с соблюдением соответствующих правил 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T20:17+0400

2023-05-07T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В ходе ремонтных работ на проспекте Церетели были обнаружены подземные сооружения, которые, по мнению специалистов, представляют собой склепы XIX века, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. К процессу изучения и принятия решений о дальнейшей судьбе находки привлечены представители Национального агентства по охране культурного наследия Грузии и археологи. В мэрии Тбилиси поясняют, что работы на месте проводятся под наблюдением специалистов с соблюдением соответствующих правил, а дополнительная информация будет обнародована в ближайшие дни. Ремонтные работы на проспекте Церетели начались 17 апреля и продлятся до января 2024 года. На восстановление и обновление проспекта Церетели из столичного бюджета выделено более 32 миллионов лари (около 13 миллионов долларов). Вместе с ремонтом проспекта Церетели планируется полное обновление 152-метрового моста Шаликашвили, так называемого Дидубийского моста, который был построен в 1953 году и с тех пор не обновлялся. По словам мэра, Дидубийский мост будет обновлен так, что не потеряет прежний облик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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