https://sputnik-georgia.ru/20230508/chto-pisali-gruzinskie-gazety-9-maya-1945-goda-velikaya-pobeda-glazami-ottsov-277440867.html

Что писали грузинские газеты 9 мая 1945 года: Великая Победа глазами отцов

Что писали грузинские газеты 9 мая 1945 года: Великая Победа глазами отцов

Колумнист Sputnik Грузия попытался увидеть День Победы глазами читателей старших поколений, развернувших грузинские газеты утром 9 мая 1945 года 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T13:30+0400

2023-05-08T13:30+0400

2023-05-08T14:03+0400

праздник 9 мая 2023

аналитика

грузия

обзоры

батуми

тбилиси

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"Комунисти", "Заря Востока", "Ахалгазрда комунисти". Забытые названия. И незабытые традиции. Сквозь идеологический ранжир робко пробивается творческая мысль, на которой взросла современная грузинская журналистика.Номера газет за 9 мая – классика официоза. День Победы. Первый! С тех самых пор служащий объединяющим символом для значительной части традиционного общества.Зная технологию тогдашнего газетного процесса, можно предположить, что редакционные коллективы были предельно мобилизованы и в ту памятную ночь не спали. Чтобы с утра, как можно раньше донести до читателей подробности величайшего события в истории страны, народа и всего человечества.Стиль – примерно идентичный. Небольшая разница лишь в верстке полос. Особенно первой."Комунисти" левую сторону страницы полностью отводит огромному портрету Сталина. Во весь рост. Брюки навыпуск и маршальская шинель, которая на нем смотрится довольно скромно. Лицо разглажено мягкой, едва заметной улыбкой. Торжества нет: мол, мы всегда верили в победу, иначе и быть не могло!.. Над полосой крупно – "Слава маршалу Победы великому Сталину!" Чуть ниже и помельче народ: "Поздравляем с Победой, товарищи!"Конкретно, без излишеств."Заря Востока" предпочла классический дизайн. Портрет Сталина справа. Лишь на четверть страницы. Охватывает фигуру чуть ниже пояса. Но шинель выглядит намного торжественней – в маршальских атрибутах сомнений не возникает. Тем не менее, заголовок над полосой несколько удивляет демократической последовательностью: сначала солдаты – "Слава Красной Армии!", потом Верховный Главнокомандующий – "Слава великому Сталину!""Ахалгазрда комунисти" печатает обычный поясной портрет вождя. Зато на груди присутствуют многочисленные ордена и медали. Кажется, справа – Орден Победы. Золотой Звезды Героя нет – Сталин удостоится этого звания только через полтора месяца.Примечательно, что под портретом, вслед за постановлением об объявлении 9 мая нерабочим днем, – стихотворение Галактиона Табидзе "Победа".Внутри на развороте в "Комунисти" – сообщения из Батуми, Чиатура, отклик Иосифа Гришашвили. Как видно, заранее написанные в преддверии события – очерки о Героях Советского Союза Василие Квачантирадзе и Серго Чхаидзе. Здесь же жанровая рубрика "Вчера в Тбилиси" – о народных гуляньях в ночь с 8 на 9 мая. На фоне откровенного официоза – это как новаторский эксклюзив.На следующий день, 10 мая, творческие усилия журналистов сконцентрированы на освещении всенародного митинга на стадионе "Динамо". Заголовок в "Комунисти" строго академичный – "Митинг трудящихся Тбилиси, посвященный победоносному завершению Великой Отечественной войны"."Заря Востока" проявляет больше склонности к сухой партийной лирике – "День всенародного торжества". Газеты полностью публикуют выступление тогдашнего партийного лидера Грузии Кандида Чарквиани. Пересказывать нет смысла – все и так понятно. Как всегда.Пожалуй, более свежо смотрится в этом номере "Комунисти" стихотворение Георгия Леонидзе "Грузинскому пареньку в Берлине". Ну а "Заря" торопится подвести всему закономерный, обнадеживающий, привычный и для нынешних поколений политический итог – "Торжество свободы и демократии"…Общее профессиональное впечатление с высоты проработанных в журналистике лет. Особо бросаются в глаза, в сравнении со старшими коллегами, современные издания, как ни странно, они гораздо больше преуспели в масштабном освещении событий. Причем, даже не столь значительных.Что же, побед, похоже, меньше, зато больше стало торжества...Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-georgia.ru/20230508/vozil-boepripasy-skvoz-ogon-i-dym---istoriya-frontovogo-voditelya-iz-gruzii-277437648.html

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аналитика, грузия, обзоры, батуми, тбилиси