Что писали грузинские газеты 9 мая 1945 года: Великая Победа глазами отцов
13:30 08.05.2023 (обновлено: 14:03 08.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerДень Победы 9 мая. У Могилы Неизвестного солдата в парке Ваке
© photo: Sputnik / Stringer
Колумнист Sputnik Грузия попытался увидеть День Победы глазами читателей старших поколений, развернувших грузинские газеты утром 9 мая 1945 года
"Комунисти", "Заря Востока", "Ахалгазрда комунисти". Забытые названия. И незабытые традиции. Сквозь идеологический ранжир робко пробивается творческая мысль, на которой взросла современная грузинская журналистика.
Номера газет за 9 мая – классика официоза. День Победы. Первый! С тех самых пор служащий объединяющим символом для значительной части традиционного общества.
Зная технологию тогдашнего газетного процесса, можно предположить, что редакционные коллективы были предельно мобилизованы и в ту памятную ночь не спали. Чтобы с утра, как можно раньше донести до читателей подробности величайшего события в истории страны, народа и всего человечества.
Стиль – примерно идентичный. Небольшая разница лишь в верстке полос. Особенно первой.
"Комунисти" левую сторону страницы полностью отводит огромному портрету Сталина. Во весь рост. Брюки навыпуск и маршальская шинель, которая на нем смотрится довольно скромно. Лицо разглажено мягкой, едва заметной улыбкой. Торжества нет: мол, мы всегда верили в победу, иначе и быть не могло!.. Над полосой крупно – "Слава маршалу Победы великому Сталину!" Чуть ниже и помельче народ: "Поздравляем с Победой, товарищи!"
© photo: SputnikПервая полоса газеты "Комунисти" от 9 мая 1945 года
Первая полоса газеты "Комунисти" от 9 мая 1945 года
© photo: Sputnik
Конкретно, без излишеств.
"Заря Востока" предпочла классический дизайн. Портрет Сталина справа. Лишь на четверть страницы. Охватывает фигуру чуть ниже пояса. Но шинель выглядит намного торжественней – в маршальских атрибутах сомнений не возникает. Тем не менее, заголовок над полосой несколько удивляет демократической последовательностью: сначала солдаты – "Слава Красной Армии!", потом Верховный Главнокомандующий – "Слава великому Сталину!"
© photo: SputnikПервая полоса газеты "Заря Востока" от 9 мая 1945
Первая полоса газеты "Заря Востока" от 9 мая 1945
© photo: Sputnik
"Ахалгазрда комунисти" печатает обычный поясной портрет вождя. Зато на груди присутствуют многочисленные ордена и медали. Кажется, справа – Орден Победы. Золотой Звезды Героя нет – Сталин удостоится этого звания только через полтора месяца.
© photo: SputnikПервая полоса газеты "Ахалгазрда комунисти" от 9 мая 1945 года
Первая полоса газеты "Ахалгазрда комунисти" от 9 мая 1945 года
© photo: Sputnik
Примечательно, что под портретом, вслед за постановлением об объявлении 9 мая нерабочим днем, – стихотворение Галактиона Табидзе "Победа".
© photo: SputnikСтихотворение Галактиона Табидзе в газете "Ахалгазрда комунисти" от 9 мая 1945 года
Стихотворение Галактиона Табидзе в газете "Ахалгазрда комунисти" от 9 мая 1945 года
© photo: Sputnik
Внутри на развороте в "Комунисти" – сообщения из Батуми, Чиатура, отклик Иосифа Гришашвили. Как видно, заранее написанные в преддверии события – очерки о Героях Советского Союза Василие Квачантирадзе и Серго Чхаидзе. Здесь же жанровая рубрика "Вчера в Тбилиси" – о народных гуляньях в ночь с 8 на 9 мая. На фоне откровенного официоза – это как новаторский эксклюзив.
На следующий день, 10 мая, творческие усилия журналистов сконцентрированы на освещении всенародного митинга на стадионе "Динамо". Заголовок в "Комунисти" строго академичный – "Митинг трудящихся Тбилиси, посвященный победоносному завершению Великой Отечественной войны".
© photo: SputnikГазета "Комунисти" от 10 мая 1945 года
Газета "Комунисти" от 10 мая 1945 года
© photo: Sputnik
"Заря Востока" проявляет больше склонности к сухой партийной лирике – "День всенародного торжества". Газеты полностью публикуют выступление тогдашнего партийного лидера Грузии Кандида Чарквиани. Пересказывать нет смысла – все и так понятно. Как всегда.
© photo: SputnikГазета "Заря Востока" от 10 мая 1945 года
Газета "Заря Востока" от 10 мая 1945 года
© photo: Sputnik
Пожалуй, более свежо смотрится в этом номере "Комунисти" стихотворение Георгия Леонидзе "Грузинскому пареньку в Берлине". Ну а "Заря" торопится подвести всему закономерный, обнадеживающий, привычный и для нынешних поколений политический итог – "Торжество свободы и демократии"…
Общее профессиональное впечатление с высоты проработанных в журналистике лет. Особо бросаются в глаза, в сравнении со старшими коллегами, современные издания, как ни странно, они гораздо больше преуспели в масштабном освещении событий. Причем, даже не столь значительных.
Что же, побед, похоже, меньше, зато больше стало торжества...
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