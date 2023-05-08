https://sputnik-georgia.ru/20230508/vozil-boepripasy-skvoz-ogon-i-dym---istoriya-frontovogo-voditelya-iz-gruzii-277437648.html

Возил боеприпасы сквозь огонь и дым – история фронтового водителя из Грузии

Возил боеприпасы сквозь огонь и дым – история фронтового водителя из Грузии

В преддверии 78-й годовщины Великой Победы ветеран Великой Отечественной войны Александр Кердиков рассказал Sputnik Грузия, как ковал победу на легендарной... 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T12:09+0400

2023-05-08T12:09+0400

2023-05-08T12:36+0400

праздник 9 мая 2023

грузия

общество

аналитика

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Эхо войны"Скажите, а сколько ветеранов осталось в Тбилиси?" – интересуется у меня ветеран Александр Георгиевич Кердиков. Узнав, что 9 мая в этом году в столице Грузии встретят около 30 фронтовиков, он задумывается: "Поредели ряды, а ведь сколько ветеранов было…" Почти восемь десятилетий отделяют от весны 1945 года. И, конечно, День Победы ветерану традиционно хочется встретить в парке с однополчанами, но он понимает, что, если не предоставят машину, то пойти не сможет. Мы с Александром Георгиевичем договорились о встрече по телефону. Дверь открыл сам хозяин. У порога дома меня встретил его любимый кот, который внимательно осмотрел меня, глянул на хозяина, а затем удалился. "Он уже поел. У меня две кошки. Сколько себя помню, в доме всегда были животные – собаки, кошки, попугай… Я родился в этом доме на улице Павловской, позже ее переименовали в Монтина, а сейчас – Зазиашвили. Мама родом из Душети, отец – из Каспи", – вспоминает события почти вековой давности Александр Кердиков. Отец ветерана Георгий Кердиков был участником двух войн – Первой мировой и ВОВ. "С нашей улицы многие ушли на фронт. Большинство не вернулось. Даданидзе Валико, живший по соседству, ушел на войну и вернулся раненый, остальных не помню… 15 июля 1944 года мне исполнилось 18 лет и меня призвали в армию. Я попал в 414-ю грузинскую стрелковую дивизию. Моим командиром был Хубулури. Вначале меня определили в 964 полк, который на тот момент находился в Тбилиси и которым руководил Надирадзе. И вскоре я оказался на фронте в Крыму", – рассказывает Кердиков. "Война – это голод, разруха, берегите мир!" 414-я грузинская стрелковая дивизия была сформирована по указанию заместителя начальника Генерального штаба Александра Василевского от 23 марта 1942 года на Закавказском фронте. В 1942 году действовала в составе Северной группы войск Закавказского фронта. Участвовала в Битве за Кавказ. За боевые заслуги удостоена наименования "Анапская", награждена орденом Красного Знамени. В 1944 году в составе Приморской армии дивизия участвовала в освобождении Крыма и в боях за Севастополь. Среди тех, кто командовал дивизией: подполковник Иван Бабалашвили, полковник Георгий Курашвили, полковник Степан Беручашвили, генерал-майор Валериан Дзабахидзе. 21 июня 1961 года в Севастополе был открыт монумент погибшим в мае 1944 года в боях за освобождение города воинам дивизии. На братской могиле у памятника высечены фамилии грузинских воинов. Александр Кердиков стал служить в автотранспортной роте шофером грузовика-спасителя. На легендарной "полуторке" он самоотверженно возил боеприпасы и обмундирование сквозь огонь и дым, под артиллерийскими и минометными обстрелами. "Я был шофером, рядовым. Снабжал необходимым вооружением, боеприпасами армию, ездил на автомашинах ЗИС-5 и ГАЗ-АА ("полуторке") до Керчи. Шли ожесточенные бои, и, конечно, было опасно", – говорит Кердиков. Напомним, что на этих машинах доставляли продукты по Дороге жизни в блокадный Ленинград – за один 41-й год было наезжено 40 миллионов километров непрерывных рейсов. В общей сложности по ледовой трассе было эвакуировано 738 тысяч человек, перевезено более 575 тысяч тонн грузов. Подвиг фронтовых шоферов вспоминают нечасто, а начиная с фронтового тыла и заканчивая передовой, водители рисковали жизнью. Немецкое командование считало Крым одним из важнейших плацдармов, поэтому к Керчи были стянуты огромные силы. Переправа через Керченский пролив представляла большую сложность. Письма с фронта Кердиков почти не писал, а после войны не вернулся домой, его оставили служить в армии и восстанавливать железную дорогу. И лишь в 1950 году его демобилизовали. Через год, в 1951 году, Александр Георгиевич женился. По соседству на той же улице жила красавица Офелия, которая была младше него на семь лет. Он пришел с родителями сватать ее, и девушка согласилась связать свою жизнь с отважным водителем-спасателем. Александр Кердиков – водитель 1 класса, после войны закончил вечернюю школу и в течение 25 лет работал таксистом. У ветерана есть хобби – коллекционирование часов, и часы настолько разнообразные, редкие, что и выставку можно организовать. О своем увлечении рассказывает с интересом: – Да, действительно, у меня большая коллекция часов, самых разнообразных, давно сбился со счета. Несколько десятилетий собираю. Кердиков живет вместе с дочерью. У него трое внуков, которые знают о войне по рассказам деда. Накануне праздника ветеран получил выплату от государства, а также 100 и 200-ларовые продуктовые ваучеры от сетевых магазинов Грузии."Что пожелать молодым? Они почти не интересуются историей. Война – это голод, разруха, берегите мир!"

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2023

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Миранда Оганезова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/42/248094282_88:-1:663:575_100x100_80_0_0_2f6f7ab87942c0217d6847871bdea031.jpg

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грузия, общество, аналитика