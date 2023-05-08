https://sputnik-georgia.ru/20230508/den-pobedy-chto-dumayut-o-prazdnike-zhiteli-gruzii---video-277444625.html
День Победы: что думают о празднике жители Грузии? – видео
День Победы: что думают о празднике жители Грузии? – видео
День Победы ежегодно отмечается 9 мая в Грузии и во многих других странах. Однако знают и помнят ли жители Тбилиси об этом празднике? 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T14:16+0400
2023-05-08T14:16+0400
2023-05-08T15:24+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
9 мая
праздник 9 мая в тбилиси
день победы
день победы
праздник 9 мая 2023
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Чтобы получить ответы на этот вопрос, Sputnik Грузия решил провести опрос и узнать, как относятся тбилисцы к этому важному празднику.Как оказалось, опрошенные считают, что праздник отмечать в Грузии стоит и даже необходимо, ведь это дань уважения тем, кто воевал и отдал жизнь за родину. Среди опрошенных были и те, чьи бабушки и дедушки участвовали в ВОВ.Опрос проводился в столичном парке Ваке не случайно. Именно здесь расположены Вечный огонь и памятник Неизвестному Солдату.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, 9 мая, праздник 9 мая в тбилиси, день победы, день победы, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, 9 мая, праздник 9 мая в тбилиси, день победы, день победы, видео
День Победы: что думают о празднике жители Грузии? – видео
14:16 08.05.2023 (обновлено: 15:24 08.05.2023)
День Победы ежегодно отмечается 9 мая в Грузии и во многих других странах. Однако знают и помнят ли жители Тбилиси об этом празднике?
Чтобы получить ответы на этот вопрос, Sputnik Грузия решил провести опрос и узнать, как относятся тбилисцы к этому важному празднику.
Как оказалось, опрошенные считают, что праздник отмечать в Грузии стоит и даже необходимо, ведь это дань уважения тем, кто воевал и отдал жизнь за родину. Среди опрошенных были и те, чьи бабушки и дедушки участвовали в ВОВ.
Опрос проводился в столичном парке Ваке не случайно. Именно здесь расположены Вечный огонь и памятник Неизвестному Солдату.