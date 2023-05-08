https://sputnik-georgia.ru/20230508/den-pobedy-chto-dumayut-o-prazdnike-zhiteli-gruzii---video-277444625.html

День Победы: что думают о празднике жители Грузии? – видео

День Победы: что думают о празднике жители Грузии? – видео

День Победы ежегодно отмечается 9 мая в Грузии и во многих других странах. Однако знают и помнят ли жители Тбилиси об этом празднике? 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T14:16+0400

2023-05-08T14:16+0400

2023-05-08T15:24+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

9 мая

праздник 9 мая в тбилиси

день победы

день победы

праздник 9 мая 2023

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Чтобы получить ответы на этот вопрос, Sputnik Грузия решил провести опрос и узнать, как относятся тбилисцы к этому важному празднику.Как оказалось, опрошенные считают, что праздник отмечать в Грузии стоит и даже необходимо, ведь это дань уважения тем, кто воевал и отдал жизнь за родину. Среди опрошенных были и те, чьи бабушки и дедушки участвовали в ВОВ.Опрос проводился в столичном парке Ваке не случайно. Именно здесь расположены Вечный огонь и памятник Неизвестному Солдату.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

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