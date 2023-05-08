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Эксперт: украинский народ в заложниках у западных хозяев - видео

Эксперт: украинский народ в заложниках у западных хозяев - видео

Украину превратили ее в антироссийский таран, заявил лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре... 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T16:01+0400

2023-05-08T16:01+0400

2023-05-08T16:01+0400

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Темур Пипия отметил, что украинский народ сейчас находится в трагической ситуации, более того, по словам эксперта, украинцы "оказались в заложниках у западных хозяев". "Мы хотим обратиться к украинскому народу, чтобы они направили свой гнев в первую очередь против "своего" правительства, которое ввергло украинский народ в эту братоубийственную войну", - сказал Пипия.

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