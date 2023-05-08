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Группа "Мгзавреби" проведет концерт в Тбилиси
Группа "Мгзавреби" проведет концерт в Тбилиси
На концерте прозвучат как старые хиты, так и песни из нового альбома Kamara 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T12:52+0400
2023-05-08T12:52+0400
2023-05-08T13:06+0400
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новости
тбилиси
ладо кватания
группа "мгзавреби"
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) проведет концерт в Тбилиси в клубе Mono Hall 1 июня, говорится в сообщении организаторов. Организаторы обещают, что гости концерта смогут услышать как старые хиты, так и совершенно новые песни из последнего альбома Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства.Kamara посвящен выражению благодарности родителям за то, что они смогли создать счастливое детство, несмотря на трудные времена.Выпуск нового, восьмого по счету, альбома состоялся в начале февраля 2023 года. Известный российский режиссер грузинского происхождения, клипмейкер Ладо Кватания снял клип песню "Вальс" из альбома Kamara.Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы. "Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, ладо кватания, группа "мгзавреби"
культура, грузия, новости, тбилиси, ладо кватания, группа "мгзавреби"
Группа "Мгзавреби" проведет концерт в Тбилиси
12:52 08.05.2023 (обновлено: 13:06 08.05.2023)
На концерте прозвучат как старые хиты, так и песни из нового альбома Kamara
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) проведет концерт в Тбилиси в клубе Mono Hall 1 июня, говорится в сообщении организаторов.
Организаторы обещают, что гости концерта смогут услышать как старые хиты, так и совершенно новые песни из последнего альбома Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства.
Kamara посвящен выражению благодарности родителям за то, что они смогли создать счастливое детство, несмотря на трудные времена.
Выпуск нового, восьмого по счету, альбома состоялся в начале февраля 2023 года. Известный российский режиссер грузинского происхождения, клипмейкер Ладо Кватания снял клип песню "Вальс" из альбома Kamara.
Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.
"Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным.