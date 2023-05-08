https://sputnik-georgia.ru/20230508/italyanskie-smi-v-vostorge-ot-penalti-zarabotannogo-kvaratskheliya-277436974.html

Итальянские СМИ в восторге от пенальти, заработанного Кварацхелия

Итальянские СМИ в восторге от пенальти, заработанного Кварацхелия

Хвича Кварацехелия вышел на поле под конец первого тайма и сразу оживил игру 08.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия стал главной темой итальянских спортивных изданий после заработанного для команды пенальти в матче 34 тура чемпионата против "Фиорентины". Кварацхелия присоединился к команде под занавес первого тайма, на 44 минуте, после травмы Ирвинга Лосано. С появлением на поле грузина атаки "Наполи" стали динамичнее. Первым возможность отличиться получил нигерийский нападющий неаполитанцев Виктор Осимхен, но он не смог реализовать пенальти на 48 минуте и пробил мимо. На протяжении всего второго тайма левый фланг "Фиорентины" терзал Кварацхелия. На 74 минуте Хвича эффектно обошел защитников в штрафной площади и остановить его смогли только ударом по ногам. Судья сразу же указал на 11-метровый. Пробить пенальти вновь доверили Осимхену. На этот раз нигериец был точен –1:0. После 34 туров "Наполи" набрал 83 очка и на 17 очков опережает идущего вторым "Ювентус". Команда еще в предыдущем туре досрочно оформила чемпионство в серии А и автоматически завоевала право играть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. "Наполи" стал чемпионом Италии после 33-летнего перерыва. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи"