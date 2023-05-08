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Итальянские СМИ в восторге от пенальти, заработанного Кварацхелия
Итальянские СМИ в восторге от пенальти, заработанного Кварацхелия
Хвича Кварацехелия вышел на поле под конец первого тайма и сразу оживил игру 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T11:54+0400
2023-05-08T11:54+0400
2023-05-08T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия стал главной темой итальянских спортивных изданий после заработанного для команды пенальти в матче 34 тура чемпионата против "Фиорентины". Кварацхелия присоединился к команде под занавес первого тайма, на 44 минуте, после травмы Ирвинга Лосано. С появлением на поле грузина атаки "Наполи" стали динамичнее. Первым возможность отличиться получил нигерийский нападющий неаполитанцев Виктор Осимхен, но он не смог реализовать пенальти на 48 минуте и пробил мимо. На протяжении всего второго тайма левый фланг "Фиорентины" терзал Кварацхелия. На 74 минуте Хвича эффектно обошел защитников в штрафной площади и остановить его смогли только ударом по ногам. Судья сразу же указал на 11-метровый. Пробить пенальти вновь доверили Осимхену. На этот раз нигериец был точен –1:0. После 34 туров "Наполи" набрал 83 очка и на 17 очков опережает идущего вторым "Ювентус". Команда еще в предыдущем туре досрочно оформила чемпионство в серии А и автоматически завоевала право играть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. "Наполи" стал чемпионом Италии после 33-летнего перерыва. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи"
Итальянские СМИ в восторге от пенальти, заработанного Кварацхелия
11:54 08.05.2023 (обновлено: 12:06 08.05.2023)
Хвича Кварацехелия вышел на поле под конец первого тайма и сразу оживил игру
ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия стал главной темой итальянских спортивных изданий после заработанного для команды пенальти в матче 34 тура чемпионата против "Фиорентины".
Кварацхелия присоединился к команде под занавес первого тайма, на 44 минуте, после травмы Ирвинга Лосано. С появлением на поле грузина атаки "Наполи" стали динамичнее.
Первым возможность отличиться получил нигерийский нападющий неаполитанцев Виктор Осимхен, но он не смог реализовать пенальти на 48 минуте и пробил мимо.
На протяжении всего второго тайма левый фланг "Фиорентины" терзал Кварацхелия. На 74 минуте Хвича эффектно обошел защитников в штрафной площади и остановить его смогли только ударом по ногам. Судья сразу же указал на 11-метровый. Пробить пенальти вновь доверили Осимхену. На этот раз нигериец был точен –1:0.
"Он повлиял на игру сразу же после выхода. Он легко прошел защиту соперника и заработал для "Наполи" пенальти", – пишет Calciomercato.it.
"Он просто заходит в штрафную и начинает обманывать соперников. Иногда остановить его могут только двое противников, но зачастую и они бессильны. Как в случае с заработанным пенальти", – пишет Tuttonapoli.
"С его выходом на поле игра сразу меняется. Он заработал пенальти умопомрачительным качеством игры", – пишет CalcioNapoli1926.it.
После 34 туров "Наполи" набрал 83 очка и на 17 очков опережает идущего вторым "Ювентус". Команда еще в предыдущем туре досрочно оформила чемпионство в серии А и автоматически завоевала право играть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
"Наполи" стал чемпионом Италии после 33-летнего перерыва.