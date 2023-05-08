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Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли двое
Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли двое
Один человек погиб сразу, второй – по приезду в больницу 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T13:19+0400
2023-05-08T13:19+0400
2023-05-08T13:27+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Два человека погибли в результате автомобильной аварии на дороге Кутаиси-Хони (Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2".Микроавтобус и легковой автомобиль врезались друг в друга, в результате один человек умер на месте происшествия, а другой был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.Министерство внутренних дел начало расследование инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия
происшествия, новости, грузия
Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли двое
13:19 08.05.2023 (обновлено: 13:27 08.05.2023)
Один человек погиб сразу, второй – по приезду в больницу
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Два человека погибли в результате автомобильной аварии на дороге Кутаиси-Хони (Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2".
Микроавтобус и легковой автомобиль врезались друг в друга, в результате один человек умер на месте происшествия, а другой был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Министерство внутренних дел начало расследование инцидента.