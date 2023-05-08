https://sputnik-georgia.ru/20230508/krovavoe-dtp-na-zapade-gruzii---pogibli-dvoe-277440080.html

Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли двое

Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли двое

Один человек погиб сразу, второй – по приезду в больницу 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T13:19+0400

2023-05-08T13:19+0400

2023-05-08T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Два человека погибли в результате автомобильной аварии на дороге Кутаиси-Хони (Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2".Микроавтобус и легковой автомобиль врезались друг в друга, в результате один человек умер на месте происшествия, а другой был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.Министерство внутренних дел начало расследование инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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