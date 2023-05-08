https://sputnik-georgia.ru/20230508/kto-ubil-kennedi---plemyannik-prezidenta-ssha-nazval-prichastnykh-277432792.html

Кто убил Кеннеди – племянник президента США назвал причастных

Кто убил Кеннеди – племянник президента США назвал причастных

Американская спецслужба была причастна не только к убийству, но и к "заметанию следов" преступления, считает племянник президента 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T08:06+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США причастно к убийству президента США Джона Кеннеди в 1963 году, заявил кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди.По мнению Кеннеди-младшего, американская спецслужба была причастна не только к убийству, но и к "заметанию следов" преступления.Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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