https://sputnik-georgia.ru/20230508/kurs-lari-dollar-277391932.html
Курс лари на понедельник – 2,4834 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,4834 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0024 лари по отношению к доллару 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T09:20+0400
2023-05-08T09:20+0400
2023-05-08T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0d/275728050_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_7ad05e67cefd8d062418a4649779890b.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 мая в размере 2,4834 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0024 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0d/275728050_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_d131110b27b771970f14eaa8d63be22c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,4834 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0024 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 мая в размере 2,4834 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0024 лари по отношению к доллару.