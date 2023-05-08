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Насколько активно в Грузии пользуются мобильными телефонами
Насколько активно в Грузии пользуются мобильными телефонами
В стране к 1 марта было зафиксировано около 4 миллионов абонентов мобильной связи 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T07:01+0400
2023-05-08T07:01+0400
2023-05-08T07:01+0400
интернет
мобильный телефон
magticom
silknet
общество
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Жители Грузии в среднем тратят на один разговор по мобильному телефону полторы минуты, говорится в материалах на сайте Национальной комиссии по коммуникациям. При этом, в среднем, каждый абонент за месяц говорит по мобильному телефону около 1,5-2 часов. В Грузии к 1 марта было зафиксировано около 4 миллионов абонентов мобильной связи. При этом у Magticom 1,7 миллиона абонентов, у Silknet – 1,4 миллиона, а у VEON Georgia – 1 миллион. Между тем 3,4 миллиона сим-карт грузинских операторов мобильной связи активны. У Magticom активны 1,5 миллиона сим-карт, у Silknet – 1,2 миллиона, а у VEON Georgia – 834 тысячи. Из общего числа абонентов мобильной связи мобильный Интернет используют только 2,5 миллиона. При этом в процентном соотношении реже всего Интернет подключают абоненты Magticom, а чаще всего – абоненты VEON Georgia. Из 834 миллионов абонентов VEON Georgia Интернет подключили 821 тысяча, а вот из 1,5 миллиона абонентов Magticom интернет-пакетом пользуются только около 771 тысяча. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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интернет, мобильный телефон, magticom, silknet, общество, новости, грузия
интернет, мобильный телефон, magticom, silknet, общество, новости, грузия
Насколько активно в Грузии пользуются мобильными телефонами
В стране к 1 марта было зафиксировано около 4 миллионов абонентов мобильной связи
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Жители Грузии в среднем тратят на один разговор по мобильному телефону полторы минуты, говорится в материалах на сайте Национальной комиссии по коммуникациям.
При этом, в среднем, каждый абонент за месяц говорит по мобильному телефону около 1,5-2 часов.
Особо поговорить любят абоненты VEON Georgia Silknet, которые говорят по телефону в среднем 2 часа в месяц, а вот абоненты Magticom тратят на разговоры в среднем лишь полтора часа в месяц.
В Грузии к 1 марта было зафиксировано около 4 миллионов абонентов мобильной связи. При этом у Magticom 1,7 миллиона абонентов, у Silknet – 1,4 миллиона, а у VEON Georgia – 1 миллион.
Между тем 3,4 миллиона сим-карт грузинских операторов мобильной связи активны. У Magticom активны 1,5 миллиона сим-карт, у Silknet – 1,2 миллиона, а у VEON Georgia – 834 тысячи.
Из общего числа абонентов мобильной связи мобильный Интернет используют только 2,5 миллиона. При этом в процентном соотношении реже всего Интернет подключают абоненты Magticom, а чаще всего – абоненты VEON Georgia.
Из 834 миллионов абонентов VEON Georgia Интернет подключили 821 тысяча, а вот из 1,5 миллиона абонентов Magticom интернет-пакетом пользуются только около 771 тысяча.