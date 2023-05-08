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Портреты Сталина и красные флаги: как социалисты Грузии отметят 9 Мая
Портреты Сталина и красные флаги: как социалисты Грузии отметят 9 Мая
Социалистическое движение Грузии отметит Праздник 9 Мая шествием и митингом, об этом заявил Лидер движения Темур Пипия в ходе пресс-конференции в... 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T17:31+0400
2023-05-08T17:31+0400
2023-05-08T17:35+0400
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Пипия уточнил, что шествие в этом году будет организовано не в парке Ваке, а в парке Киквидзе, где стоит бюст героя Великой Отечественной войны Мелитона Кантария."Шествие будет, естественно, с красными флагами, с портретами Сталина, других военачальников, в том числе грузинского происхождения. Будут представители разных районов Грузии", – сказал Пипия.Участники шествия начнут собираться с 12:00 около кинотеатра "Сакартвело", после чего в 13:00 начнется шествие в сторону парка Киквидзе.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них - младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 9 мая, день победы, день победы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 9 мая, день победы, день победы, видео
Портреты Сталина и красные флаги: как социалисты Грузии отметят 9 Мая
17:31 08.05.2023 (обновлено: 17:35 08.05.2023)
Социалистическое движение Грузии отметит Праздник 9 Мая шествием и митингом, об этом заявил Лидер движения Темур Пипия в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Пипия уточнил, что шествие в этом году будет организовано не в парке Ваке, а в парке Киквидзе, где стоит бюст героя Великой Отечественной войны Мелитона Кантария.
"Шествие будет, естественно, с красными флагами, с портретами Сталина, других военачальников, в том числе грузинского происхождения. Будут представители разных районов Грузии", – сказал Пипия.
Участники шествия начнут собираться с 12:00 около кинотеатра "Сакартвело", после чего в 13:00 начнется шествие в сторону парка Киквидзе.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них - младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.