https://sputnik-georgia.ru/20230508/raboty-pervoy-zhenschiny-fotodokumentalistki-gruzii-mozhno-uvidet-v-tbilisi-277431470.html

Работы первой женщины-фотодокументалистки Грузии можно увидеть в Тбилиси

Работы первой женщины-фотодокументалистки Грузии можно увидеть в Тбилиси

Нино Джорджадзе добровольно участвовала в Первой мировой войне под эгидой организации Красный Крест и служила сестрой милосердия 08.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии, сестры милосердия времен Первой мировой войны Нино Джорджадзе открылась в выставочном павильоне Национального архива Минюста. Как сообщили организаторы, выставка продлится до 21 мая. Посещение свободное для всех желающих. Экспозиция "Кавказский фронт Нино Джорджадзе /1914-1918/" открылась в рамках фотофестиваля Kolga Tbilisi Photo. Нино Джорджадзе добровольно участвовала в Первой мировой войне под эгидой организации Красный Крест и служила сестрой милосердия. Она создал фотохронику Кавказского фронта на фотоаппарат Kodak своего брата Георгия Джорджадзе. В ее объектив попали военные будни: экстремальные ситуации, военнослужащие, раненые, беженцы, врачи. Куратор выставки – искусствовед Лика Мамацашвили. Владельцами семейного архива являются Тамар Лорткипанидзе и Александр Багратиони. В этом году в неделе Kolga Tbilisi Photo приняли участие 440 фотографов из 45 стран мира. Всего на фестивале было представлено 726 фотопроектов. Целью конкурса является не только выявление победителя, но и связать международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов. В рамках фотонедели открылись несколько международных и местных групповых, а также индивидуальных выставок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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