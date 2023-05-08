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Работы первой женщины-фотодокументалистки Грузии можно увидеть в Тбилиси
Работы первой женщины-фотодокументалистки Грузии можно увидеть в Тбилиси
Нино Джорджадзе добровольно участвовала в Первой мировой войне под эгидой организации Красный Крест и служила сестрой милосердия 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T10:02+0400
2023-05-08T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии, сестры милосердия времен Первой мировой войны Нино Джорджадзе открылась в выставочном павильоне Национального архива Минюста. Как сообщили организаторы, выставка продлится до 21 мая. Посещение свободное для всех желающих. Экспозиция "Кавказский фронт Нино Джорджадзе /1914-1918/" открылась в рамках фотофестиваля Kolga Tbilisi Photo. Нино Джорджадзе добровольно участвовала в Первой мировой войне под эгидой организации Красный Крест и служила сестрой милосердия. Она создал фотохронику Кавказского фронта на фотоаппарат Kodak своего брата Георгия Джорджадзе. В ее объектив попали военные будни: экстремальные ситуации, военнослужащие, раненые, беженцы, врачи. Куратор выставки – искусствовед Лика Мамацашвили. Владельцами семейного архива являются Тамар Лорткипанидзе и Александр Багратиони. В этом году в неделе Kolga Tbilisi Photo приняли участие 440 фотографов из 45 стран мира. Всего на фестивале было представлено 726 фотопроектов. Целью конкурса является не только выявление победителя, но и связать международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов. В рамках фотонедели открылись несколько международных и местных групповых, а также индивидуальных выставок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, красный крест, фотография
грузия, новости, общество, красный крест, фотография

Работы первой женщины-фотодокументалистки Грузии можно увидеть в Тбилиси

10:02 08.05.2023
© Courtesy of National Archives of GeorgiaЭкспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2023
© Courtesy of National Archives of Georgia
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Нино Джорджадзе добровольно участвовала в Первой мировой войне под эгидой организации Красный Крест и служила сестрой милосердия
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии, сестры милосердия времен Первой мировой войны Нино Джорджадзе открылась в выставочном павильоне Национального архива Минюста.
Как сообщили организаторы, выставка продлится до 21 мая. Посещение свободное для всех желающих. Экспозиция "Кавказский фронт Нино Джорджадзе /1914-1918/" открылась в рамках фотофестиваля Kolga Tbilisi Photo.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaЭкспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2023
Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
© Courtesy of National Archives of Georgia
Нино Джорджадзе добровольно участвовала в Первой мировой войне под эгидой организации Красный Крест и служила сестрой милосердия. Она создал фотохронику Кавказского фронта на фотоаппарат Kodak своего брата Георгия Джорджадзе. В ее объектив попали военные будни: экстремальные ситуации, военнослужащие, раненые, беженцы, врачи.
Куратор выставки – искусствовед Лика Мамацашвили. Владельцами семейного архива являются Тамар Лорткипанидзе и Александр Багратиони.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaЭкспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2023
Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
© Courtesy of National Archives of Georgia
В этом году в неделе Kolga Tbilisi Photo приняли участие 440 фотографов из 45 стран мира. Всего на фестивале было представлено 726 фотопроектов.
Целью конкурса является не только выявление победителя, но и связать международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaЭкспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2023
Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
© Courtesy of National Archives of Georgia
В рамках фотонедели открылись несколько международных и местных групповых, а также индивидуальных выставок.
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