Работы первой женщины-фотодокументалистки Грузии можно увидеть в Тбилиси
© Courtesy of National Archives of GeorgiaЭкспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
Нино Джорджадзе добровольно участвовала в Первой мировой войне под эгидой организации Красный Крест и служила сестрой милосердия
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии, сестры милосердия времен Первой мировой войны Нино Джорджадзе открылась в выставочном павильоне Национального архива Минюста.
Как сообщили организаторы, выставка продлится до 21 мая. Посещение свободное для всех желающих. Экспозиция "Кавказский фронт Нино Джорджадзе /1914-1918/" открылась в рамках фотофестиваля Kolga Tbilisi Photo.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaЭкспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
Нино Джорджадзе добровольно участвовала в Первой мировой войне под эгидой организации Красный Крест и служила сестрой милосердия. Она создал фотохронику Кавказского фронта на фотоаппарат Kodak своего брата Георгия Джорджадзе. В ее объектив попали военные будни: экстремальные ситуации, военнослужащие, раненые, беженцы, врачи.
Куратор выставки – искусствовед Лика Мамацашвили. Владельцами семейного архива являются Тамар Лорткипанидзе и Александр Багратиони.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaЭкспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
В этом году в неделе Kolga Tbilisi Photo приняли участие 440 фотографов из 45 стран мира. Всего на фестивале было представлено 726 фотопроектов.
Целью конкурса является не только выявление победителя, но и связать международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaЭкспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
Экспозиция первой женщины-фотодокументалистки Грузии Нино Джорджадзе
В рамках фотонедели открылись несколько международных и местных групповых, а также индивидуальных выставок.