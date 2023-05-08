https://sputnik-georgia.ru/20230508/s-gruzinskoy-pismennost-poznakomyatsya-na-vystavke-v-gamburge-277435733.html

С грузинской письменностью познакомятся на выставке в Гамбурге

С грузинской письменностью познакомятся на выставке в Гамбурге

Все три вида грузинской письменности включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 08.05.2023, Sputnik Грузия

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2023-05-08T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Три работы грузинского каллиграфиста Давида Маисурадзе, на которых изображены все три вида грузинской письменности, 11 и 12 мая будут выставлены в музее современного искусства Дайхторхаллен в Гамбурге. Центр исследований рукописной культуры Гамбургского университета проводит научную конференцию "За пределами визуализации языка". В рамках конференции изучается феномен слова и письменности. Направление научных исследований также включало грузинскую письменность, которую представит каллиграфист Давид Маисурадзе с выставкой и перформансом. Уже 12 мая на конференции поговорят о науке и искусстве. Шесть художников представят свои работы и в беседе с исследователями и аудиторией изучат язык и письмо, слова и знаки, функциональность и оформление, а также отношения между формой и содержанием. Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв. Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское). В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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