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С грузинской письменностью познакомятся на выставке в Гамбурге
С грузинской письменностью познакомятся на выставке в Гамбурге
Все три вида грузинской письменности включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T11:38+0400
2023-05-08T11:38+0400
2023-05-08T11:47+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Три работы грузинского каллиграфиста Давида Маисурадзе, на которых изображены все три вида грузинской письменности, 11 и 12 мая будут выставлены в музее современного искусства Дайхторхаллен в Гамбурге. Центр исследований рукописной культуры Гамбургского университета проводит научную конференцию "За пределами визуализации языка". В рамках конференции изучается феномен слова и письменности. Направление научных исследований также включало грузинскую письменность, которую представит каллиграфист Давид Маисурадзе с выставкой и перформансом. Уже 12 мая на конференции поговорят о науке и искусстве. Шесть художников представят свои работы и в беседе с исследователями и аудиторией изучат язык и письмо, слова и знаки, функциональность и оформление, а также отношения между формой и содержанием. Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв. Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское). В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, грузия, юнеско, гамбург
С грузинской письменностью познакомятся на выставке в Гамбурге
11:38 08.05.2023 (обновлено: 11:47 08.05.2023)
Все три вида грузинской письменности включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Три работы грузинского каллиграфиста Давида Маисурадзе, на которых изображены все три вида грузинской письменности, 11 и 12 мая будут выставлены в музее современного искусства Дайхторхаллен в Гамбурге.
Центр исследований рукописной культуры Гамбургского университета проводит научную конференцию "За пределами визуализации языка". В рамках конференции изучается феномен слова и письменности.
Направление научных исследований также включало грузинскую письменность, которую представит каллиграфист Давид Маисурадзе с выставкой и перформансом.
"Темы, представленные на конференции 11 мая, наглядно представят письмо как вид искусства. Знакомство с различными культурами письма позволит раскрыть широкий спектр форм, которые может принимать письмо", – говорится в сообщении Ассоциации каллиграфистов Грузии.
Уже 12 мая на конференции поговорят о науке и искусстве. Шесть художников представят свои работы и в беседе с исследователями и аудиторией изучат язык и письмо, слова и знаки, функциональность и оформление, а также отношения между формой и содержанием.
Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв. Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули).
С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).
В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.