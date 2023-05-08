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Скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт выступит в Грузии на фестивале в Цинандали
Скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт выступит в Грузии на фестивале в Цинандали
Один из самых масштабных фестивалей классической музыки соберет талантливых музыкантов и исполнителей cо всего мира 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T07:32+0400
2023-05-08T07:32+0400
2023-05-08T07:32+0400
дэвид гарретт
георгий гигашвили
silk road group
цинандали
культура
новости
грузия
кахети
музыка
музыкальный фестиваль
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Всемирно известный немецкий скрипач Дэвид Гарретт, синтезирующий классическую музыку с джазом, роком, кантри и фольклором, выступит в Грузии на фестивале в Цинандали.Один из самых масштабных фестивалей классической музыки Tsinandali Festival, который состоится в селе Цинандали (винный регион Грузии – Кахети) с 31 августа по 10 сентября, по традиции соберет талантливых музыкантов и исполнителей cо всего мира.Гостями фестиваля в этом году станут израильский и американский пианист Ефим Бронфман, американский скрипач итальянского происхождения Огюстин Хаделич, японский пианист Мао Фудзита, российский скрипач Марк Бучков.Среди участников Tsinandali Festival также незрячий от рождения японский пианист и композитор Нобуюки Цудзии, болгаро-китайский виолончелист Златомир Фанг, израильский скрипач Амихай Гросс, пианисты Ольга Шепс, Георгий Гигашвили, Цотне Зедгинидзе.Чем известен Дэвид Гарретт?Дэвиду Гарретту 42 года. Он родился в семье американской прима-балерины Дав Гарретт и немецкого адвоката Георга Питера Бонгартца. Фамилию своей матери музыкант взял в качестве псевдонима, потому что "она более звучная и легко произносимая".На скрипке маленький Дэвид начал играть с 4 лет, а спустя 3 года поступил в консерваторию города Любек. В девятилетнем возрасте он дебютировал на фестивале Kissinger Sommer, а в 12 лет начал работать с британской скрипачкой польского происхождения Идой Гендель.В 1999 году Дэвид переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в Джульярдской школе. В 2003 году он победил в конкурсе композиторов этой школы, представив фугу, написанную в стиле Иоганна Себастьяна Баха.Гарретт получил свою первую скрипку Страдивари в 11 лет в знак уважения от президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера после выступления перед ним. Дэвид выступал с самыми престижными мировыми оркестрами. В 2008 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив "Полет шмеля" за 1 минуту 6,52 сек. Он написал каверы на такие известные песни, как Viva La Vida, Smooth Criminal, Whole Lotta Bond и другие.О фестивалеФестиваль Цинандали стал инициативой государственного и частного секторов – Национальной администрации туризма и компании Silk Road Group. Меморандум об их сотрудничестве был подписан в январе 2017 года.Учредителями Tsinandali Festival стали основатель фестиваля в швейцарском Вербье (Verbier) Мартин Энгстрем, его соратник, генеральный директор Израильского филармонического оркестра Ави Шошани и грузинский бизнесмен и филантроп Георгий Рамишвили.Генеральным директором фестиваля является известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, художественный руководитель – Джанандреа Нозеда, итальянский дирижер.Специально для фестиваля в Цинандали был построен музыкальный зал, рассчитанный на 900 гостей, гостиница, открытый амфитеатр, библиотека и вся соответствующая инфраструктура. В рамках проекта в Цинандали также была создана Международная музыкальная академия, при которой сформирован молодежный оркестр из 60 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дэвид гарретт, георгий гигашвили, silk road group, цинандали, культура, новости, грузия, кахети, музыка, музыкальный фестиваль, анонсы
дэвид гарретт, георгий гигашвили, silk road group, цинандали, культура, новости, грузия, кахети, музыка, музыкальный фестиваль, анонсы
Скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт выступит в Грузии на фестивале в Цинандали
Один из самых масштабных фестивалей классической музыки соберет талантливых музыкантов и исполнителей cо всего мира
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Всемирно известный немецкий скрипач Дэвид Гарретт, синтезирующий классическую музыку с джазом, роком, кантри и фольклором, выступит в Грузии на фестивале в Цинандали.
Один из самых масштабных фестивалей классической музыки Tsinandali Festival, который состоится в селе Цинандали (винный регион Грузии – Кахети) с 31 августа по 10 сентября, по традиции соберет талантливых музыкантов и исполнителей cо всего мира.
Гостями фестиваля в этом году станут израильский и американский пианист Ефим Бронфман, американский скрипач итальянского происхождения Огюстин Хаделич, японский пианист Мао Фудзита, российский скрипач Марк Бучков.
Среди участников Tsinandali Festival
также незрячий от рождения японский пианист и композитор Нобуюки Цудзии, болгаро-китайский виолончелист Златомир Фанг, израильский скрипач Амихай Гросс, пианисты Ольга Шепс, Георгий Гигашвили, Цотне Зедгинидзе.
Чем известен Дэвид Гарретт?
Дэвиду Гарретту 42 года. Он родился в семье американской прима-балерины Дав Гарретт и немецкого адвоката Георга Питера Бонгартца. Фамилию своей матери музыкант взял в качестве псевдонима, потому что "она более звучная и легко произносимая".
На скрипке маленький Дэвид начал играть с 4 лет, а спустя 3 года поступил в консерваторию города Любек. В девятилетнем возрасте он дебютировал на фестивале Kissinger Sommer, а в 12 лет начал работать с британской скрипачкой польского происхождения Идой Гендель.
В 1999 году Дэвид переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в Джульярдской школе. В 2003 году он победил в конкурсе композиторов этой школы, представив фугу, написанную в стиле Иоганна Себастьяна Баха.
Гарретт получил свою первую скрипку Страдивари в 11 лет в знак уважения от президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера после выступления перед ним.
Дэвид выступал с самыми престижными мировыми оркестрами. В 2008 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив "Полет шмеля" за 1 минуту 6,52 сек. Он написал каверы на такие известные песни, как Viva La Vida, Smooth Criminal, Whole Lotta Bond и другие.
О фестивале
Фестиваль Цинандали стал инициативой государственного и частного секторов – Национальной администрации туризма и компании Silk Road Group. Меморандум об их сотрудничестве был подписан в январе 2017 года.
Учредителями Tsinandali Festival стали основатель фестиваля в швейцарском Вербье (Verbier) Мартин Энгстрем, его соратник, генеральный директор Израильского филармонического оркестра Ави Шошани и грузинский бизнесмен и филантроп Георгий Рамишвили.
Генеральным директором фестиваля является известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, художественный руководитель – Джанандреа Нозеда, итальянский дирижер.
Специально для фестиваля в Цинандали был построен музыкальный зал, рассчитанный на 900 гостей, гостиница, открытый амфитеатр, библиотека и вся соответствующая инфраструктура.
В рамках проекта в Цинандали также была создана Международная музыкальная академия, при которой сформирован молодежный оркестр из 60 человек.