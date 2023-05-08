https://sputnik-georgia.ru/20230508/skripach-virtuoz-devid-garrett-vystupit-v-gruzii-na-festivale-v-tsinandali-277400112.html

Скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт выступит в Грузии на фестивале в Цинандали

Скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт выступит в Грузии на фестивале в Цинандали

Один из самых масштабных фестивалей классической музыки соберет талантливых музыкантов и исполнителей cо всего мира 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T07:32+0400

2023-05-08T07:32+0400

2023-05-08T07:32+0400

дэвид гарретт

георгий гигашвили

silk road group

цинандали

культура

новости

грузия

кахети

музыка

музыкальный фестиваль

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Всемирно известный немецкий скрипач Дэвид Гарретт, синтезирующий классическую музыку с джазом, роком, кантри и фольклором, выступит в Грузии на фестивале в Цинандали.Один из самых масштабных фестивалей классической музыки Tsinandali Festival, который состоится в селе Цинандали (винный регион Грузии – Кахети) с 31 августа по 10 сентября, по традиции соберет талантливых музыкантов и исполнителей cо всего мира.Гостями фестиваля в этом году станут израильский и американский пианист Ефим Бронфман, американский скрипач итальянского происхождения Огюстин Хаделич, японский пианист Мао Фудзита, российский скрипач Марк Бучков.Среди участников Tsinandali Festival также незрячий от рождения японский пианист и композитор Нобуюки Цудзии, болгаро-китайский виолончелист Златомир Фанг, израильский скрипач Амихай Гросс, пианисты Ольга Шепс, Георгий Гигашвили, Цотне Зедгинидзе.Чем известен Дэвид Гарретт?Дэвиду Гарретту 42 года. Он родился в семье американской прима-балерины Дав Гарретт и немецкого адвоката Георга Питера Бонгартца. Фамилию своей матери музыкант взял в качестве псевдонима, потому что "она более звучная и легко произносимая".На скрипке маленький Дэвид начал играть с 4 лет, а спустя 3 года поступил в консерваторию города Любек. В девятилетнем возрасте он дебютировал на фестивале Kissinger Sommer, а в 12 лет начал работать с британской скрипачкой польского происхождения Идой Гендель.В 1999 году Дэвид переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в Джульярдской школе. В 2003 году он победил в конкурсе композиторов этой школы, представив фугу, написанную в стиле Иоганна Себастьяна Баха.Гарретт получил свою первую скрипку Страдивари в 11 лет в знак уважения от президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера после выступления перед ним. Дэвид выступал с самыми престижными мировыми оркестрами. В 2008 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив "Полет шмеля" за 1 минуту 6,52 сек. Он написал каверы на такие известные песни, как Viva La Vida, Smooth Criminal, Whole Lotta Bond и другие.О фестивалеФестиваль Цинандали стал инициативой государственного и частного секторов – Национальной администрации туризма и компании Silk Road Group. Меморандум об их сотрудничестве был подписан в январе 2017 года.Учредителями Tsinandali Festival стали основатель фестиваля в швейцарском Вербье (Verbier) Мартин Энгстрем, его соратник, генеральный директор Израильского филармонического оркестра Ави Шошани и грузинский бизнесмен и филантроп Георгий Рамишвили.Генеральным директором фестиваля является известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, художественный руководитель – Джанандреа Нозеда, итальянский дирижер.Специально для фестиваля в Цинандали был построен музыкальный зал, рассчитанный на 900 гостей, гостиница, открытый амфитеатр, библиотека и вся соответствующая инфраструктура. В рамках проекта в Цинандали также была создана Международная музыкальная академия, при которой сформирован молодежный оркестр из 60 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дэвид гарретт, георгий гигашвили, silk road group, цинандали, культура, новости, грузия, кахети, музыка, музыкальный фестиваль, анонсы