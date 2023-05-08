https://sputnik-georgia.ru/20230508/sorvavshiy-flag-ukrainy-v-tbilisi-oshtrafovan-na-tysyachu-lari-277470091.html

Сорвавший флаг Украины в Тбилиси оштрафован на тысячу лари

Сорвавший флаг Украины в Тбилиси оштрафован на тысячу лари

По информации СМИ, мужчина, снявший флаг, является сторонником Консервативного движения 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T22:28+0400

2023-05-08T22:28+0400

2023-05-08T22:45+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Мужчина, сорвавший флаг Украины в парке Ваке в Тбилиси 7 мая, заплатит штраф в размере одной тысячи лари (403,2 доллара), сообщает Первый канал. Видео, как неизвестный срывает флаг Украины в парке Ваке, распространил оппозиционный телеканал "Мтавари", заявив, что мужчина сам выставил кадры в соцсетях. По информации телеканала, мужчина, снявший флаг, является сторонником Консервативного движения, основанного на базе "Альт-Инфо". Административное дело было возбуждено по статье "Порча официального символа Европейского Союза, Организации Североатлантического договора или другой международной организации либо порча флага или герба другого государства", которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере одной тысячи лари (403,2 доллара). На данный момент, сотрудники охраны парка Ваке уже вернули флаг на место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, консервативное движение, мвд грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022