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Сорвавший флаг Украины в Тбилиси оштрафован на тысячу лари
Сорвавший флаг Украины в Тбилиси оштрафован на тысячу лари
По информации СМИ, мужчина, снявший флаг, является сторонником Консервативного движения 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T22:28+0400
2023-05-08T22:45+0400
грузия
новости
происшествия
консервативное движение
мвд грузии
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Мужчина, сорвавший флаг Украины в парке Ваке в Тбилиси 7 мая, заплатит штраф в размере одной тысячи лари (403,2 доллара), сообщает Первый канал. Видео, как неизвестный срывает флаг Украины в парке Ваке, распространил оппозиционный телеканал "Мтавари", заявив, что мужчина сам выставил кадры в соцсетях. По информации телеканала, мужчина, снявший флаг, является сторонником Консервативного движения, основанного на базе "Альт-Инфо". Административное дело было возбуждено по статье "Порча официального символа Европейского Союза, Организации Североатлантического договора или другой международной организации либо порча флага или герба другого государства", которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере одной тысячи лари (403,2 доллара). На данный момент, сотрудники охраны парка Ваке уже вернули флаг на место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, консервативное движение, мвд грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, новости, происшествия, консервативное движение, мвд грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022

Сорвавший флаг Украины в Тбилиси оштрафован на тысячу лари

22:28 08.05.2023 (обновлено: 22:45 08.05.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПарк Ваке в Тбилиси - памятник Победе над фашизмом
Парк Ваке в Тбилиси - памятник Победе над фашизмом - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации СМИ, мужчина, снявший флаг, является сторонником Консервативного движения
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Мужчина, сорвавший флаг Украины в парке Ваке в Тбилиси 7 мая, заплатит штраф в размере одной тысячи лари (403,2 доллара), сообщает Первый канал.
Видео, как неизвестный срывает флаг Украины в парке Ваке, распространил оппозиционный телеканал "Мтавари", заявив, что мужчина сам выставил кадры в соцсетях. По информации телеканала, мужчина, снявший флаг, является сторонником Консервативного движения, основанного на базе "Альт-Инфо".
Административное дело было возбуждено по статье "Порча официального символа Европейского Союза, Организации Североатлантического договора или другой международной организации либо порча флага или герба другого государства", которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере одной тысячи лари (403,2 доллара).
На данный момент, сотрудники охраны парка Ваке уже вернули флаг на место.
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