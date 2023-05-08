https://sputnik-georgia.ru/20230508/temur-pipiya-park-vake-nelzya-menyat--eto-svyaschennoe-mesto-277448581.html

Темур Пипия: Парк Ваке нельзя менять – это священное место

Темур Пипия: Парк Ваке нельзя менять – это священное место

Парк Ваке не должен быть переименован или изменен, так как это священное место для всей Грузии и не только, заявил лидер Социалистического движения Грузии... 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T15:48+0400

2023-05-08T15:48+0400

2023-05-08T16:07+0400

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Так Пипия прокомментировал инициативу президента Грузии переделать, а также переименовать памятник героям Второй мировой войны в парке Ваке. По словам Саломе Зурабишвили, мемориал должен включать в себя все те сражения, которые были у Грузии.Темур Пипия напомнил, что именно в парке Ваке похоронен советский солдат грузинского происхождения, которого перевезли из Керчи, а имя его хранится в тайне."Поэтому мы очень отрицательно относимся к этим разговорам и призываем нашу власть, правительство и мэрию Тбилиси, ничего такого там не делать. Если там что-то поменяют, пусть это будет к лучшему, пусть это будет реабилитация, восстановление того, что там было в советские времена", – сказал Пипия.Темур Пипия отметил, что парк Победы (так раньше назывался парк Ваке) должен оставаться парком Победы, который посвящен памяти 300 тысяч погибших солдат из Грузии.Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится Могила Неизвестного Солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны со всей Грузии 9 мая.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

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