https://sputnik-georgia.ru/20230508/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-8-do-14-maya-277433666.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 8 до 14 мая

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 8 до 14 мая

В Тбилиси в течение недели ожидается как солнечная погода, так и дождь 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T10:22+0400

2023-05-08T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами ясную, местами облачную погоду в Тбилиси на этой неделе. В понедельник, 8 мая, в столице ожидается местами облачная, местами ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 – 20-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:06. Во вторник, 9 мая, в Тбилиси ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 05:48. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:07. В среду, 10 мая, в Тбилиси ожидается местами солнечная погода, местами облачная. Восход солнца будет в 05:47. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:08. В четверг, 11 мая, погода в столице Грузии будет преимущественно облачной, пасмурной и местами дождливой. Восход солнца будет в 05:46. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 14 градусов, а днем поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:09. В пятницу, 12 мая, в Тбилиси погода будет облачной. Восход солнца будет в 05:45. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов, а днем прогреется до максимум 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:10. В субботу, 13 мая, в Тбилиси погода будет пасмурной, в течение почти всего дня ожидается небольшой дождь. Восход солнца будет в 05:44. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:11. В воскресенье, 14 мая, в столице Грузии будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, а днем поднимется максимум до 17 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, тбилиси, грузия, новости, точный прогноз погоды в тбилиси