https://sputnik-georgia.ru/20230508/vse-neobkhodimye-mery-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-parada-budut-prinyaty--kreml-277467953.html

Все необходимые меры для обеспечения безопасности парада будут приняты – Кремль

Все необходимые меры для обеспечения безопасности парада будут приняты – Кремль

Приуроченные к Дню победы мероприятие посетят лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T20:54+0400

2023-05-08T20:54+0400

2023-05-08T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Принимаются все необходимые меры безопасности, <…> тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, <…> о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого", – сказал он.В воскресенье днем представитель Кремля заявил, что президент по традиции выступит с речью на параде 9 мая, но анонсировать содержание его выступления заранее не будут.Как ожидается, завтрашнее мероприятие также посетят лидеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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