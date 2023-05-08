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Все необходимые меры для обеспечения безопасности парада будут приняты – Кремль
Все необходимые меры для обеспечения безопасности парада будут приняты – Кремль
Приуроченные к Дню победы мероприятие посетят лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T20:54+0400
2023-05-08T20:54+0400
2023-05-08T20:54+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Принимаются все необходимые меры безопасности, <…> тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, <…> о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого", – сказал он.В воскресенье днем представитель Кремля заявил, что президент по традиции выступит с речью на параде 9 мая, но анонсировать содержание его выступления заранее не будут.Как ожидается, завтрашнее мероприятие также посетят лидеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, дмитрий песков, парад победы
в мире, россия, новости, политика, дмитрий песков, парад победы
Все необходимые меры для обеспечения безопасности парада будут приняты – Кремль
Приуроченные к Дню победы мероприятие посетят лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik.
В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Принимаются все необходимые меры безопасности, <…> тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, <…> о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого", – сказал он.
"Мы имеем дело с вот таким киевским режимом, что обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, и лишний раз подтверждает правоту Путина, когда он принял решение начать спецоперацию", – подчеркнул Песков в эфире "Первого канала".
В воскресенье днем представитель Кремля заявил, что президент по традиции выступит с речью на параде 9 мая, но анонсировать содержание его выступления заранее не будут.
Как ожидается, завтрашнее мероприятие также посетят лидеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.