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Все ветераны Второй мировой войны в Грузии получат денежную помощь от правительства

Все ветераны Второй мировой войны в Грузии получат денежную помощь от правительства

В Грузии проживают 116 ветеранов, из них в Тбилиси проживают 47 человек 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Все ветераны Второй мировой войны получат одноразовую денежную помощь в размере 1 тысячи лари (более 400 долларов) по случаю 78-летия победы над фашизмом, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Что касается членов семей погибших, то они получат по 500 лари (более 200 долларов). Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Выдачу денежной премии обеспечит Агентство социального обслуживания, а в Тбилиси – столичный муниципалитет. В Грузии проживают 116 ветеранов, из них в Тбилиси проживают 47 человек. Самому старшему ветерану, проживающему в Грузии, 105 лет. По официальным данным, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, многие из которых не вернулись домой. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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