https://sputnik-georgia.ru/20230508/zhiteli-tbilisi-obespokoeny-sostoyaniem-mogily-neizvestnogo-soldata-277473835.html
Жители Тбилиси обеспокоены состоянием Могилы Неизвестного солдата
Жители Тбилиси обеспокоены состоянием Могилы Неизвестного солдата
Целью акции было обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние могилы и монумента Неизвестного Солдата в парке Ваке 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T23:36+0400
2023-05-08T23:36+0400
2023-05-09T00:33+0400
грузия
новости
общество
гулбаат рцхиладзе
институт евразии
парк ваке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0a/266544211_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_f197cfe384801ccfaa07965ffb6dd3ef.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Акция с лозунгом "Вместе спасем Могилу Неизвестного солдата" собрала в Тбилиси несколько тысяч человек. Цель акции – обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние Могилы и монумента Неизвестного Солдата в парке Ваке (главный монумент ВОВ в Грузии). Уже третий год столичная мэрия ремонтирует монумент. Инициатор акции – руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. Он призвал жителей Тбилиси собраться на акции, написав пост на своей странице в соцсети 7 мая. По словам Рцхиладзе, причина приостановления работ носит политический характер и вытекает из "рекомендаций" посольств некоторых западных государств. Как пояснил Рцхиладзе, изначально у столичной мэрии был благородный замысел – благоустройство монумента, восстановление каскада фонтана, зажжение Вечного огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0a/266544211_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_00c7e2777abcaec62bafe90c3309ea66.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, парк ваке
грузия, новости, общество, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, парк ваке
Жители Тбилиси обеспокоены состоянием Могилы Неизвестного солдата
23:36 08.05.2023 (обновлено: 00:33 09.05.2023)
Целью акции было обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние могилы и монумента Неизвестного Солдата в парке Ваке
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Акция с лозунгом "Вместе спасем Могилу Неизвестного солдата" собрала в Тбилиси несколько тысяч человек.
Цель акции – обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние Могилы и монумента Неизвестного Солдата в парке Ваке (главный монумент ВОВ в Грузии). Уже третий год столичная мэрия ремонтирует монумент.
Инициатор акции – руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. Он призвал жителей Тбилиси собраться на акции, написав пост на своей странице в соцсети 7 мая.
По словам Рцхиладзе, причина приостановления работ носит политический характер и вытекает из "рекомендаций" посольств некоторых западных государств.
"Их цель – стереть из памяти грузинского народа Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, заменить ее поддельной национальной мифологией, которая будет строиться на абсолютно антироссийских так называемых нарративах", – написал Рцхиладзе.
Как пояснил Рцхиладзе, изначально у столичной мэрии был благородный замысел – благоустройство монумента, восстановление каскада фонтана, зажжение Вечного огня.