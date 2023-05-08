https://sputnik-georgia.ru/20230508/zhiteli-tbilisi-obespokoeny-sostoyaniem-mogily-neizvestnogo-soldata-277473835.html

Жители Тбилиси обеспокоены состоянием Могилы Неизвестного солдата

Жители Тбилиси обеспокоены состоянием Могилы Неизвестного солдата

Целью акции было обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние могилы и монумента Неизвестного Солдата в парке Ваке 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T23:36+0400

2023-05-08T23:36+0400

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грузия

новости

общество

гулбаат рцхиладзе

институт евразии

парк ваке

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Акция с лозунгом "Вместе спасем Могилу Неизвестного солдата" собрала в Тбилиси несколько тысяч человек. Цель акции – обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние Могилы и монумента Неизвестного Солдата в парке Ваке (главный монумент ВОВ в Грузии). Уже третий год столичная мэрия ремонтирует монумент. Инициатор акции – руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. Он призвал жителей Тбилиси собраться на акции, написав пост на своей странице в соцсети 7 мая. По словам Рцхиладзе, причина приостановления работ носит политический характер и вытекает из "рекомендаций" посольств некоторых западных государств. Как пояснил Рцхиладзе, изначально у столичной мэрии был благородный замысел – благоустройство монумента, восстановление каскада фонтана, зажжение Вечного огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, парк ваке