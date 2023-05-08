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Жители Тбилиси обеспокоены состоянием Могилы Неизвестного солдата
Жители Тбилиси обеспокоены состоянием Могилы Неизвестного солдата
Целью акции было обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние могилы и монумента Неизвестного Солдата в парке Ваке 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T23:36+0400
2023-05-09T00:33+0400
грузия
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общество
гулбаат рцхиладзе
институт евразии
парк ваке
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Акция с лозунгом "Вместе спасем Могилу Неизвестного солдата" собрала в Тбилиси несколько тысяч человек. Цель акции – обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние Могилы и монумента Неизвестного Солдата в парке Ваке (главный монумент ВОВ в Грузии). Уже третий год столичная мэрия ремонтирует монумент. Инициатор акции – руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. Он призвал жителей Тбилиси собраться на акции, написав пост на своей странице в соцсети 7 мая. По словам Рцхиладзе, причина приостановления работ носит политический характер и вытекает из "рекомендаций" посольств некоторых западных государств. Как пояснил Рцхиладзе, изначально у столичной мэрии был благородный замысел – благоустройство монумента, восстановление каскада фонтана, зажжение Вечного огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, парк ваке
грузия, новости, общество, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, парк ваке

Жители Тбилиси обеспокоены состоянием Могилы Неизвестного солдата

23:36 08.05.2023 (обновлено: 00:33 09.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerДень Победы 9 мая. У Могилы Неизвестного солдата в парке Ваке
День Победы 9 мая. У Могилы Неизвестного солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Целью акции было обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние могилы и монумента Неизвестного Солдата в парке Ваке
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Акция с лозунгом "Вместе спасем Могилу Неизвестного солдата" собрала в Тбилиси несколько тысяч человек.
Цель акции – обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние Могилы и монумента Неизвестного Солдата в парке Ваке (главный монумент ВОВ в Грузии). Уже третий год столичная мэрия ремонтирует монумент.
Инициатор акции – руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. Он призвал жителей Тбилиси собраться на акции, написав пост на своей странице в соцсети 7 мая.
По словам Рцхиладзе, причина приостановления работ носит политический характер и вытекает из "рекомендаций" посольств некоторых западных государств.

"Их цель – стереть из памяти грузинского народа Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, заменить ее поддельной национальной мифологией, которая будет строиться на абсолютно антироссийских так называемых нарративах", – написал Рцхиладзе.

Как пояснил Рцхиладзе, изначально у столичной мэрии был благородный замысел – благоустройство монумента, восстановление каскада фонтана, зажжение Вечного огня.
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